La nouvelle fonctionnalité de Tinder s’appelle Vibes et est conçue pour connecter les utilisateurs qui partagent des likes | La technologie

Tinder ne cesse d’ajouter des fonctionnalités à sa plateforme de rencontres, la dernière à venir s’appelle Vibes et elle vise à permettre aux utilisateurs de se connecter plus rapidement grâce à leurs centres d’intérêt.

Parmi toutes les applications pour rencontrer des personnes aux intentions romantiques qui existent, Tinder est la plus populaire. Cela peut être dû aux multiples fonctionnalités présentes dans l’application et, bien qu’elles puissent sembler nombreuses, Un nouveau appelé Vibes est arrivé et nous allons vous expliquer comment cela fonctionne.

Tinder Vibes fonctionne comme un questionnaire, les questions qui sont posées sont utilisées de sorte que plus tard, quand il s’agit de jumeler des personnes, elles ont beaucoup plus en commun et les correspondances sont correctes. Bien sûr, Vibes n’est pas disponible à tout moment.

Cette fonctionnalité a une mécanique qui la rend intéressante et c’est qu’elle passe par zones. Autrement dit, il est activé dans certaines zones et à des moments spécifiques. Une fois que l’utilisateur est activé avec Tinder, il reçoit une notification, lors de l’accès à cette notification, le questionnaire s’ouvre et c’est là que les réponses considérées comme appropriées sont placées.

Le contenu des questions est varié et peut aller des traits de personnalité des individus aux préférences concernant la nourriture, la musique, les relations, etc. Une fois répondu, Les vibrations seront affichées sur votre profil pendant 72 heures et, logiquement, ceux du reste des utilisateurs apparaîtront dans leurs profils pendant cette même période.

C’est une fonctionnalité intéressante et que apporte du dynamisme aux profils Tinder, bien que cela dépendra également de l’utilisation que les utilisateurs en feront. Ce que veut Tinder, c’est que les gens puissent montrer ce qui les intéresse au moment précis.

L’arrivée des Vibes est prévue fin mai, même si cela dépendra aussi de la zone dans laquelle nous nous trouvons. Il est possible que, bien qu’ils soient activés globalement, en raison de la zone, nous ne pouvons pas y accéder depuis le premier.