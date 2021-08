La nouvelle fonctionnalité de travail hybride de Google Agenda vous permet d’indiquer d’où vous travaillez

Google Agenda a ajouté une nouvelle fonctionnalité pratique pour la configuration du travail hybride. Le service vous permettra bientôt de partager d’où vous travaillez.

À partir du 30 août, le géant de la recherche déploiera une nouvelle option pour partager votre lieu de travail et vos heures directement depuis l’une des meilleures applications Android. Vous pouvez choisir entre l’emplacement de votre bureau principal, votre domicile ou tout autre emplacement. Vous pouvez également planifier votre routine de lieu de travail pour une semaine spécifique et mettre à jour votre emplacement au fur et à mesure qu’il change. Cependant, la possibilité de définir l’emplacement du bureau principal est limitée uniquement à un administrateur, bien que vous puissiez modifier le reste des paramètres d’emplacement.

Votre lieu de travail ne sera visible que par les personnes ayant un accès libre/occupé à votre calendrier. Vous pouvez partager l’endroit où vous travaillez lorsque des collègues vous invitent à un événement en activant « Activer le lieu de travail ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les administrateurs de l’organisation peuvent commencer à activer ou désactiver la fonctionnalité pour leur lieu de travail dès aujourd’hui. Cela dit, les modifications prendront jusqu’à 15 jours avant d’être mises en ligne pour tout le monde.

Le calendrier vous permet déjà de spécifier si vous assisterez personnellement à une réunion avec les nouvelles options RSVP lancées par Google en juillet. La nouvelle fonctionnalité permet d’indiquer plus facilement à vos collègues quels jours de la semaine vous travaillerez à distance ou sur site, car de plus en plus d’organisations adoptent de plus en plus des environnements de travail hybrides.

La nouvelle fonctionnalité sera disponible uniquement sur certains niveaux d’espace de travail, y compris les clients Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits et G Suite Business.

Jamais trop tard pour apprendre

J’ai convaincu mon père de 79 ans d’essayer son tout premier smartphone

Au cours de la dernière décennie des smartphones modernes, mon père s’est contenté d’un téléphone à clapet. Mais j’ai réussi à le convaincre qu’il est prêt à passer à un bon téléphone. Le seul défi est de savoir lequel lui acheter… et de lui apprendre à s’en servir.