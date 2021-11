La nouvelle fonctionnalité Défis commence les tests PBE

Il semble que nous ayons l’un de nos premiers changements majeurs de pré-saison en direction du PBE la semaine prochaine.

Les défis arrivent dans League of Legends via un nouvel onglet sur le lanceur. LoL a obtenu des réalisations via le système de maîtrise depuis un certain temps maintenant, et il semble que Riot Games s’étoffe davantage en 2022. Ces nouveaux défis fonctionneront comme le système de classement actuel, en commençant par Iron et jusqu’à Master, avec Grandmaster et les niveaux Challenger disponibles uniquement pour les meilleurs joueurs.

Accessible via un nouvel onglet sur l’interface utilisateur du profil. Vous pourrez vérifier vos progrès ainsi que les progrès des autres joueurs. Comme indiqué ci-dessus, vous pourrez suivre votre progression dans chaque défi, la couleur dans le coin inférieur droit indiquant votre rang dans ce défi. Les cinq barres sous votre cristal représentent les cinq principales catégories de défis. Legacy sera le sixième type de défi, qui sera temporaire et centré sur un événement à ce moment précis.

Ci-dessous, en gras, les cinq catégories, avec des exemples des types de défis que vous trouverez.

Imagination: Modes et jeux innovants font de cette catégorie la maison de ceux qui osent rêver

Mauvais remède : tuez les ennemis récemment soignés par un pack de soins dans ARAM Wave Au revoir : tuez 20 serviteurs en trois secondes

Compétence: Écraser habilement vos adversaires est le moyen de gagner gros dans cette catégorie

Unkillable Demon King : Gagnez des parties sans mourir Flame Horizon : Gagnez des parties avec 100 CS ou plus que votre adversaire

Travail d’équipe et stratégie : Travailler avec votre équipe pour dominer la Faille est l’objectif ici

Soul Sweep: Claim Dragon Souls 4 – 0 Team Diff: Marquez des as entre l’apparition des sbires et 15 minutes

Vétéran : Mettre en place de gros chiffres à vie dans les victoires, l’or gagné et d’autres statistiques aidera à augmenter ce seau

PENTAKIIIIIIIIL!!: Obtenez Pentakills Multi-Armes Master: Gagnez avec différents objets mythiques

Collection: C’est dans le nom. La collecte de produits cosmétiques et le butin remplissent les bars ici

Icône de la Faille : obtenir des icônes d’invocateur Épice de vie : obtenir des champions

Montrez vos défis

Non seulement vos défis seront dans votre profil, mais vous pourrez également les montrer. Les autres joueurs de votre lobby pourront jeter un œil à vos défis mis en évidence. Cela vous rapportera également un titre (affiché sous le nom de l’invocateur) pour avoir atteint un certain niveau dans un défi.

La nouvelle identité visuelle apparaîtra également sur l’écran de chargement avant un match. Ci-dessous, vous pourrez voir les titres des autres joueurs (« Dragonmaster »). Les cartes de l’écran de chargement se retourneront désormais une troisième fois, vous permettant de voir les jetons de défi d’un joueur.

Enfin, Riot a modifié l’écran de fin de partie, en ajoutant un nouvel écran de progression personnelle (illustré ci-dessous) ainsi qu’en repensant l’écran d’après-match pour présenter plus de détails. La nouvelle page de progression affiche toujours les mêmes informations qu’aujourd’hui, y compris la progression classée, la maîtrise du champion et le niveau d’invocateur. Cependant, les nouveaux ajouts sont la progression des jetons et la progression des externes.

Le tableau de bord de fin de partie a également été mis à jour, ajoutant plus de détails ;

Ajout d’une position sur la voie (dans les modes qui l’ont) Ajout de K/DA La colonne d’or gagné bascule sur les sbires tués Ajout d’une colonne qui bascule entre les dégâts infligés aux champions, les dégâts subis par les champions, les soins/boucliers effectués et le score CC Ajout d’une colonne à montrer quel défi chaque joueur a le plus progressé L’honneur apparaît également ici, car les coéquipiers peuvent vous honorer une fois que vous êtes déjà passé de l’onglet Progression

La mise à jour des défis sera sur le PBE pendant « quelques mois », pour s’assurer que des tests adéquats sont effectués. Les nouveaux emblèmes classés et le lobby d’avant-match devraient être mis en ligne dans le patch 12.1 en même temps que la nouvelle saison. Un lancement complet est prévu peu de temps après.

