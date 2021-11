La nouvelle fonctionnalité Fitbit qui vous dira si aujourd’hui est un jour de gym ou de repos | La technologie

L’une des grandes questions que des millions d’athlètes se posent tout au long de la semaine est : dois-je me reposer aujourd’hui ou vaut-il mieux aller s’entraîner ? Eh bien, pour la première fois, cette question sera résolue par un algorithme et non par nous.

Après avoir été sur le point de disparaître, Fitbit semble avoir fait un retour en force sur la scène des smartwatch depuis que Google s’est mis en travers de son chemin. De nouveaux bracelets, de nouvelles technologies et maintenant de nouveaux outils très utiles pour tous ceux d’entre nous qui s’entraînent quotidiennement et ne savent jamais quand s’arrêter.

Le moyen d’amener les clients à savoir quand s’entraîner et quand se reposer passe par un nouveau score de récupération quotidienne utilisant les données d’activité sportive, de sommeil et de fréquence cardiaque au cours de la journée.

De cette façon, ils savent si nous sommes prêts ou non à aller au gymnase, ce qui jusqu’à présent était le domaine des sentiments de chacun.

La société de wearables appartenant à Google a commencé à déployer son Score de préparation quotidienne, une fonction qui vous donne une note qui suggère si vous devez faire de l’exercice ou récupérer.

Fitbit génère le score en examinant, comme précédemment ou comme nous l’avons dit, quelles sont vos récentes habitudes de sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque et l’activité physique qui ont été réalisées au cours des derniers jours, de cette façon ils peuvent savoir sous quelle forme nous sommes à tout moment.

Fitbit a annoncé la nouvelle fonctionnalité avec le Fitbit Charge 5 en août, mais ce n’est que maintenant qu’il l’a mis à la disposition du public. C’est-à-dire Uniquement pour les abonnés Fitbit Premium et fonctionnera sur Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe et Inspire 2.

Comme l’expliquent les expertsÀ part la bague Oura et le tracker d’exercice Whoop, peu de wearables se concentrent sur la récupération, un élément clé de notre santé physique et mentale.

Et est-ce que la récupération est cruciale car elle laisse le temps à vos muscles de récupérer entre les entraînements, et sans ce repos nous ne pouvons pas grandir, seulement nous blesser. Mangez, entraînez-vous et reposez-vous. Dans cet ordre.

Avec la partition, Fitbit vous indiquera si vous êtes prêt pour un entraînement modéré ou intense.

Plus le score est élevé, meilleure est votre préparation à l’entraînement. Pour se faire une idée, avec un score de 50 l’application propose des exercices doux, et avec plus de 90 points il nous conseillera de laisser notre peau à l’entraînement.

Il vous donnera également des suggestions sur la façon d’aborder l’activité en fonction de votre score de préparation quotidienne avec des minutes de zone active et des séances d’entraînement recommandées. Sans aucun doute, c’est un grand pas et un ajout très intéressant à un secteur qui semblait quelque peu stagnant.