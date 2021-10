La nouvelle fonctionnalité Gboard sur le Google Pixel 6 vous fera abandonner Grammarly

Google a déployé une nouvelle fonctionnalité pour Gboard sur la série Google Pixel 6 qui détecte les erreurs grammaticales en temps réel, élargissant les capacités existantes de l’application conçues pour faciliter la saisie sur un appareil mobile.

La nouvelle fonctionnalité est destinée à vérifier les erreurs grammaticales au fur et à mesure que vous tapez, mais elle ne démarrera pas tant que vous n’aurez pas tapé plus de trois mots. Google a également entraîné la fonctionnalité à fonctionner même dans le cas de phrases incomplètes. Les erreurs de grammaire seront alors mises en évidence et des suggestions de remplacement apparaîtront en haut du clavier.

Source : Google

Google a également résolu les contraintes de mémoire en créant un modèle d’IA capable d’effectuer une correction grammaticale avec seulement 20 Mo de stockage et de traiter 60 caractères d’entrée en 22 ms. Ces processus se déroulent tous localement sur votre appareil plutôt que dans le cloud, offrant ainsi aux utilisateurs soucieux de leur confidentialité une certaine tranquillité d’esprit.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La fonctionnalité n’est actuellement disponible qu’en anglais. La correction grammaticale sera disponible dans d’autres langues à l’avenir, selon Google. Il est également actuellement exclusif aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, sans aucun mot sur quand ou s’il sera mis à la disposition de la plupart des meilleurs téléphones Android.

Jane Manchun Wong, connue pour sa découverte de nombreuses fonctionnalités inédites dans le passé, a repéré cette capacité particulière plus tôt cette année. Cependant, rien n’indiquait à l’époque que la correction grammaticale serait limitée aux seuls appareils phares de Google de nouvelle génération.

Gboard permet déjà de taper rapidement, grâce à ses suggestions de mots contextuels et ses fonctionnalités de correction automatique. La nouvelle capacité peut simplement vous donner une autre raison d’acheter le téléphone.

