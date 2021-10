La nouvelle fonctionnalité iPhone Live Text dans iOS 15 a stupéfait les gens

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone qui a récemment téléchargé la mise à jour iOS 15, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas pleinement au courant de toutes les nouvelles fonctionnalités impressionnantes qu’iOS 15 apporte à la table. Après tout, la plupart des utilisateurs d’iPhone ne surveillent tout simplement pas de près la WWDC. Live Text est très probablement un texte dont vous n’êtes même pas conscient de l’existence.

La plupart des utilisateurs d’iPhone téléchargeront iOS 15 lorsque vous y serez invité et exploreront avec désinvolture la mise à jour au cours de quelques semaines. À cette fin, nous voulions attirer votre attention sur une fonctionnalité iOS 15 particulièrement intéressante : Live Text.

Qu’est-ce que le texte en direct

Live Text permet aux utilisateurs de pointer leur iPhone sur une image et de copier et coller le texte présent. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un restaurant et que vous souhaitez envoyer à votre ami une liste d’éléments de menu. Au lieu de prendre une photo du menu qui peut contenir une police petite ou difficile à lire, Live Text peut sélectionner le texte et le coller directement dans un message texte.

Encore plus cool, cela fonctionne aussi bien avec des notes manuscrites.

Il convient de noter que Live Text ne fonctionne pas uniquement dans l’application Appareil photo. Vous pouvez également profiter de la fonctionnalité à partir de l’application Photos.

Lorsque iOS détecte du texte dans une photo, les utilisateurs ont plusieurs options. Ils peuvent le copier, rechercher un mot particulier ou même appeler un numéro s’il y en a un sur un panneau.

Exemples de texte en direct sur iPhone sous iOS 15. Source de l’image : Apple Inc.

Cependant, la fonctionnalité Live Text la plus intéressante est peut-être qu’iOS peut traduire du texte dans d’autres langues. Ce sera évidemment un énorme avantage pour les personnes voyageant à l’étranger.

La traduction prend actuellement en charge sept langues, dont l’anglais, le chinois, le français, l’italien, l’allemand, le portugais et l’espagnol. Il va de soi qu’Apple ajoutera des langues supplémentaires au cours des prochains mois et années.

Certes, bon nombre de ces fonctionnalités sont déjà disponibles avec Google Lens. Pourtant, il est agréable de l’intégrer directement dans iOS lui-même. Et d’ailleurs, l’utilisateur moyen d’iPhone n’est probablement pas au courant de Google Lens, pour commencer.

Une autre fonctionnalité sous le parapluie Live Text est Visual Look Up. Comme le note Apple, la fonctionnalité vous permet « d’en savoir plus rapidement sur les monuments populaires, les œuvres d’art, les plantes, les animaux domestiques et d’autres objets qui apparaissent sur vos photos ou sur le Web ». Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir votre application Photos et de rechercher un bouton bleu circulaire avec la lettre « i » à l’intérieur. Si vous le voyez, vous pouvez en savoir plus sur tout ce qui se trouve sur la photo.

Source de l’image : Pomme

Apple propose un didacticiel Live Text qui mérite d’être consulté ici.

Une vidéo montrant la fonction iOS 15 Live Text en action peut être vue ci-dessous :

Jusqu’à présent, le déploiement d’iOS 15 s’est déroulé sans accroc. Et bien que nous ayons vu des rapports d’utilisateurs rencontrant des problèmes d’autonomie de la batterie, cela semble être un problème spécifiquement attribuable à l’application Spotify.

Quels sont les appareils pris en charge ?

Si vous souhaitez essayer Live Text, il est pris en charge sur tous les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone XS, iPhone XR ou version ultérieure. Il nécessite iOS 15 et est également disponible en anglais, chinois, français, italien, allemand, portugais et espagnol.