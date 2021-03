Il a été rapporté en février que Facebook travaillait sur un concurrent du Clubhouse, le nouveau réseau social entièrement audio qui a suscité beaucoup d’attention récemment. Maintenant, nous pouvons enfin avoir un premier aperçu de ce que l’on appelle en interne «Live Audio», la nouvelle fonctionnalité de Facebook qui est essentiellement une copie de Clubhouse.

Le développeur et ingénieur inverse Alessandro Paluzzi a trouvé comment activer la nouvelle fonctionnalité dans l’application mobile de Facebook, qui est toujours cachée aux utilisateurs réguliers. Les images ont été partagées par TechCrunch, qui a également détaillé comment la fonctionnalité devrait fonctionner – du moins en fonction de sa version interne.

La fonctionnalité audio serait intégrée dans Messenger Rooms, qui est une plate-forme Facebook similaire à Zoom avec des chats audio et vidéo. Les utilisateurs trouveront bientôt une option pour démarrer une diffusion audio en direct qui leur permet d’entendre ce que vous dites dans une pièce, similaire à Clubhouse et Twitter Spaces.

Une fois la salle audio en direct créée, l’utilisateur peut inviter d’autres utilisateurs à rejoindre la conversation via une publication Facebook, un message direct sur Messenger ou en partageant un lien public. Les photos de profil des utilisateurs de cette salle sont présentées sous forme circulaire et seront séparées entre les orateurs, les personnes suivies par les orateurs et d’autres, tout comme le fait Clubhouse.

Comme l’a souligné Paluzzi, il ne s’agit que d’une interface inachevée qui n’est même pas fonctionnelle à ce stade, nous ne pouvons donc pas dire que la fonctionnalité Live Audio ressemblera à ceci dans sa version finale. Cependant, impossible de ne pas le comparer à Clubhouse car Facebook semble s’inspirer pleinement de son nouveau rival.

Facebook n’est pas le seul à développer une nouvelle plateforme audio pour rivaliser avec Clubhouse. Twitter a étendu sa fonctionnalité Spaces à plus d’utilisateurs ces dernières semaines avec l’intention de la rendre accessible à tous à partir d’avril.

Clubhouse a dépassé les 8 millions de téléchargements sur l’App Store le mois dernier, il est donc prévu que d’autres entreprises essaieront d’atteindre ce public car il semble y avoir un énorme intérêt pour les applications audio en ce moment.

