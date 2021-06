Spotify apporte Wrapped plus tôt cette année, seulement qu’il s’appelle “Only You”, une nouvelle expérience dans Spotify qui fait ce que fait Wrapped – mais il sera là toute l’année. Il sera accessible sur le Web ou dans les téléphones iOS et Android.

Only You se compose de quelques expériences qui seront disponibles pour vous dans le hub. Il y a la fonction “Votre carte de naissance audio” qui s’approprie la langue d’un horoscope mais pour vos goûts musicaux. Votre signe solaire montrera l’artiste que vous avez le plus écouté au cours des 6 derniers mois, le signe lunaire est destiné aux artistes qui mettront en valeur votre côté émotionnel et votre signe ascendant montre un artiste avec lequel vous vous êtes récemment connecté.

Vous trouverez également un « Dream Dinner Party », vous permettant de créer une liste de lecture personnalisée de l’artiste que vous inviteriez hypothétiquement à un dîner. Il y a “Paires d’artistes”, une fonctionnalité qui relie deux artistes différents que vous avez écoutés. Disons, par exemple, échantillonner Bon Jovi avec AJ Tracy ou une autre combinaison apparemment aléatoire.

Spotify ajoute également une nouvelle fonctionnalité connue sous le nom de Blend aux côtés de Only You. Il vise à permettre à deux amis de fusionner leurs goûts musicaux afin que Spotify crée – ou mélange – une liste de lecture de leurs goûts combinés. Il est accessible uniquement sur iOS et Android, pas sur le Web comme le sont les autres fonctionnalités.

Spotify’s Wrapped est un événement qui suscite généralement l’engagement, car il s’agit d’un événement à durée limitée. Bien que Spotify puisse vouloir en tirer parti, il convient de noter que sa disponibilité universelle peut limiter l’unicité et, paradoxalement, tuer la particularité et la popularité de « Wrapped ». D’un autre côté, Spotify compte plus de 356 millions d’utilisateurs. Vous pouvez devenir viral avec moins.

