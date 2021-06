La nouvelle fonctionnalité Spotify qui rend tous ses utilisateurs fous

Tous les utilisateurs de Spotify Ils ont trouvé une surprise sur leurs profils lorsqu’ils ont ouvert leurs comptes sur la plateforme de musique en streaming. La société a lancé ‘Seulement toi‘, une nouvelle campagne dans laquelle la plateforme affirme que “personne n’écoute comme vous”.

“Seulement vous” par Spotify il nous offre une expérience visuelle dans laquelle nous pouvons jeter un œil à nos habitudes de jeu. De plus, il nous permet non seulement de savoir quels sont nos artistes ou albums les plus écoutés, mais donne également la possibilité de créer des playlists personnalisées en fonction de nos goûts.

Depuis l’onglet principal de l’application, tout utilisateur enregistré de la plateforme peut accéder à cette option. À travers quelques diapositives au format story de Instagram, Spotify Il vous permet de savoir ce que vous écoutez habituellement et comment vous le faites.

« Only you », la nouvelle fonctionnalité de Spotify

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, cela fait de vous un horoscope musical. Quelque chose qui, sans aucun doute, a révolutionné tous les utilisateurs enregistrés de la plate-forme, qui ont commencé à partager sur les réseaux sociaux le résultat.

Pour accéder aux résultats, vous devez avoir téléchargé la dernière version de l’application sur votre appareil mobile. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur la carte qui apparaît en jaune et avec le titulaire ‘Seulement toi‘gravé dessus.