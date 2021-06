La nouvelle fonctionnalité WhatsApp exclusive à Android qui ne viendra jamais sur votre iPhone | La technologie

in

Si vous avez iOS, oubliez cette nouvelle fonctionnalité qui est très proche d’atteindre WhatsApp.

WhatsApp Il est en passe de lancer pas mal de nouvelles fonctionnalités dans l’application, et en plus du mode disparition, “voir une fois” et même la prise en charge du multi devices travaille aussi sur le appels rapides cela servira à vérifier notre numéro de téléphone, mais si vous êtes un utilisateur d’iPhone, oubliez la dernière fonctionnalité.

Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la nouvelle fonctionnalité prévue pour WhatsApp appelée Flash Calls ou appels rapides, une nouvelle façon de vérifier notre numéro de téléphone qui, au lieu de recevoir un code à six chiffres pour entrer et confirmer, le système nous fera un appel manqué qui sera enregistré sur notre téléphone.

Plus tard, nous donnerons l’autorisation de vérifier l’enregistrement de nos appels vers WhatsApp à vous de confirmer que nous avons bien reçu cet appel manqué, et le numéro de téléphone nous sera vérifié.

Jusqu’ici tout est normal, mais parce qu’Apple n’autorise pas l’API publique tierce à lire l’historique des appelsSi vous avez un iPhone ou un iPad, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction d’appel rapide de vérification.

Et le pire de tout, ce n’est pas une décision technique, mais dans le cadre de la politique de confidentialité d’Apple, il ne semble donc même pas probable qu’au fil des ans, cela change.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous expliquons dans ce guide.

Dans tous les cas, si vous avez du bon sens, vous n’aurez pas de difficultés à pouvoir vérifier votre numéro de téléphone sur n’importe quel appareil iOS, et avec la plus grande sécurité. Bien sûr, ne faites jamais confiance pour partager ce code SMS de vérification WhatsApp avec un utilisateur, même si vous le connaissez.