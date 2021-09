La nouvelle fracture de carte de Valorant: tout ce que vous devez savoir

ESTNN fournit un guide détaillé sur la carte des fractures à Valorant.

Riot Games a taquiné d’énormes nouveaux développements sur la dernière carte de Valorant et elle est enfin là. Fracture est la septième carte à être ajoutée à Valorant et elle est assez différente de ce que nous avons vu en termes de conception de carte par les développeurs.

Il présente une structure en forme de H avec un terrain d’entente spacieux qui est le spawn Defender de la carte. Le milieu sépare deux biomes supplémentaires, ce qui est quelque chose de très unique à cette carte, comme l’explique l’artiste principal Brian Yam :

« A-Site se distingue par son environnement désertique aride avec ses installations abandonnées qui se dégradent. B-Site est contrasté par un feuillage luxuriant et envahi par la végétation laissé pour envahir le centre scientifique.

Il y a deux tyroliennes similaires à celles d’Icebox. Ils relient les routes sous le point central pour permettre un mouvement et un jeu de tir fluides.

Bien que cela puisse dérouter beaucoup sur le fonctionnement de cette carte, sera-t-il difficile de s’y retrouver ? Et plus important encore, le double biome affecte-t-il le tir des joueurs ? L’artiste environnemental principal George Sokol a clarifié cela en déclarant :

« Avoir deux camps contre lesquels attaquer/défendre chaque site était un défi lors des premiers playtests. Cela nous a conduit à donner à chaque quadrant de la carte une identité visuelle distincte afin que les joueurs puissent avoir une meilleure idée de l’orientation et de l’aide avec des légendes claires.

À quoi s’attendre de Fracture

La fracture devrait créer un gameplay passionnant et encourager les joueurs à créer de nouvelles façons d’aborder l’attaque et la défense sur les cartes. Avec l’inclusion de tyroliennes, les joueurs pourraient se précipiter directement sur un site. Ou ils peuvent adopter une approche indirecte en se séparant et en prenant leur temps pour planter l’épi. Avec cette inclusion, les joueurs pourraient voir une augmentation de divers agents et armes hors méta similaires à l’augmentation des armes à longue portée comme Guadian on Breeze.

Non seulement cela, comme les attaquants peuvent s’approcher des sites de bombes sous différents angles, les défenseurs qui se trouvent au centre de la carte ont la possibilité de maintenir le terrain ou de prendre une position d’attaque sur les planteurs à venir. Quoi qu’il en soit, ce devrait être un régal de regarder ce design incroyable dans sa forme finale lorsqu’il arrivera dans le jeu.

Quand Fracture sort-il dans Valorant?

Fracture sortira avec le patch 3.05 dans l’épisode 3 de l’acte 2. De plus, il pourrait y avoir une file d’attente distincte pour la carte, tout comme nous l’avons vu pour la carte Breeze. De cette façon, Riot Games pourrait aider les joueurs à se préparer pour la carte avant qu’elle ne fasse son chemin vers le jeu compétitif. Cela permettrait également aux joueurs de choisir s’ils veulent jouer sur la nouvelle carte ou jouer sur les cartes existantes.

Restez à l’écoute sur ESTNN pour recevoir des guides détaillés et plus sur le dernier contenu Valorant!

Le post La nouvelle fracture de la carte de Valorant: tout ce que vous devez savoir est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.