La nouvelle fuite de Fitbit Charge 5 révèle une petite centrale de suivi de l’entraînement

Pourtant, plus de détails sur le prochain tracker de fitness Fitbit Charge 5 semblent avoir fuité, y compris plus de spécifications et son prix de lancement. La nouvelle information provient du leaker connu Snoopy, qui a partagé ce qui semble être une vidéo promotionnelle officielle sur Twitter

Le clip présente une montre qui ressemble aux images apparues en ligne la semaine dernière, avec un boîtier en acier inoxydable qui affleure un bracelet en silicone souple. C’est une conception qui harmonise la Charge avec les nouveaux appareils de Fitbit, notamment le Sense, la Versa 3 et l’Inspire 2, qui ont échangé des angles vifs et des couleurs vives contre des lignes et des nuances plus subtiles. La vidéo montre également des options de bande supplémentaires, y compris un design perforé sportif.

Il y aura également un écran couleur AMOLED au lieu de l’écran monochome basse résolution qui était l’une de nos principales plaintes concernant le Fitbit Charge 4.

Fitbit semble définir plus clairement chacun de ses appareils. La Versa 3 est une montre connectée, la Sense est pour le bien-être, l’Inspire 2 est pour le suivi des activités quotidiennes, la Luxe est pour le style – et la nouvelle Charge 5 sera pour l’entraînement.

Comme son prédécesseur, le Charge 5 sera l’un des rares Fitbit à proposer un GPS embarqué, ce qui signifie qu’il peut suivre votre position et votre rythme lors de vos courses, promenades et balades à vélo sans connexion à votre téléphone. Non seulement c’est plus pratique, mais c’est aussi généralement plus précis que le GPS connecté.

Comme tous les Fitbits, le Charge 5 pourra suivre les entraînements, mais ce n’est pas tout. Tout comme la Garmin Forerunner 55 récemment publiée – une montre de course GPS d’entrée de gamme – la Charge 5 pourra vous donner des suggestions d’entraînement personnalisées en fonction de votre activité, de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque.

Il semble que ces suggestions seront assez générales ; alors que le Forerunner 55 propose des idées de sessions de course spécifiques, telles que des intervalles ou des courses au tempo, le Charge 5 vous proposera d’essayer des exercices de yoga ou de respiration doux si vous êtes fatigué, ou un entraînement plus intense lorsque vous êtes bien reposé et plein d’énergie.

Si elle est bien implémentée, cela pourrait être une fonctionnalité très utile qui aide les personnes débutantes à s’entraîner à se mettre dans une routine gérable qui les aide à éviter de rester coincés dans une ornière, de s’entraîner trop ou de ne pas se mettre suffisamment au défi.

Les utilisateurs recevront également un score de « préparation quotidienne », qui semble être similaire à la fonction « batterie corporelle » de Garmin, et estime la quantité d’énergie que vous êtes susceptible d’avoir pour la journée à venir. Cela semble être la métrique représentée par un compteur sur l’écran d’accueil de la montre, comme le montrent les images divulguées ci-dessus.

Combien ça coûtera?

Le Fitbit Charge 3 et le Charge 4 coûtent tous deux 149,95 $ / 129,99 £ / 229,95 AU $ au lancement, mais il semble que les fonctionnalités supplémentaires du Charge 5 le rendront légèrement plus cher.

Selon les informations divulguées, le Charge 5 coûtera 179 $ (environ 130 £ / 250 AU $), ce qui le place entre le Fitbit Luxe (qui se vend généralement à 149,95 $ / 129,99 £ / 199,95 AU $) et le Fitbit Versa 3 (qui va pour 229,95 $ / 199,99 £ / 399,95 $ AU).

Pour tirer le meilleur parti de l’application Fitbit et du Charge 5, vous aurez probablement besoin d’un abonnement Fitbit Premium (Crédit image : Fitbit)

Alors que le Charge 5 fonctionnera parfaitement tout seul, pour en tirer le meilleur parti (y compris l’accès au catalogue complet d’entraînements guidés), vous aurez également besoin d’un abonnement Fitbit Premium. Cela coûte 9,99 $ / 7,99 £ / 14,99 $ AU par mois, ou 79,99 $ / 79,99 £ / 129,99 AU $ par an (bien que le Charge 5 soit livré avec un essai gratuit de six mois pour vous mettre en appétit).

Analyse : le jeu est-il terminé pour le Fitbit Sense ?

Peut-être le plus intéressant, la vidéo divulguée révèle que le Fitbit Charge 5 comportera des capteurs EDA (activité électrodermique) pour détecter les changements de stress. Il fonctionne en faisant passer un courant électrique très doux à travers votre peau et utilise sa conductivité comme moyen d’estimer l’activité surrénale (qui change en réponse au stress physique et émotionnel).

C’est un outil qui n’est disponible que dans un autre Fitbit – le Fitbit Sense, qui a été lancé l’année dernière et se vend 299,95 $ / 279,99 £ / 449,95 $ AU. Il a toujours été présenté comme le principal argument de vente du Sense, nous sommes donc très surpris de le voir apparaître dans le Charge 5, beaucoup moins cher.

La surveillance du stress à l’aide de l’EDA (activité électrodermique) est l’une des fonctionnalités phares de Fitbit Sense (Crédit image : Fitbit)

Nous n’avons pas encore les spécifications complètes du Charge 5, il est donc possible que le Sense ait encore quelques extras à offrir sur le plan de la santé, notamment la surveillance de la température de la peau et de la SpO2 (saturation en oxygène du sang). La nouvelle montre peut également manquer de streaming musical et de commandes vocales Google Assistant/Alexa.

Cependant, avec autant de ses fonctionnalités clés disponibles à un prix inférieur dans le Charge 5, il est sur le point de devenir beaucoup plus difficile de justifier le prix plus élevé du Sense.

