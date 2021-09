La nouvelle fuite de Google Pixel 6 prétend révéler les prix, les couleurs et plus encore

Apple a lancé l’iPhone 13 vendredi dernier, mais il y a un autre téléphone phare que nous attendons toujours de voir en 2021. Au cours du mois prochain, Google dévoilera officiellement le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Techniquement, la société a déjà révélé les deux téléphones, mais les détails restent un mystère. Nous ne connaissons toujours pas la date de sortie du Pixel 6 ni les prix. Mais une nouvelle fuite pourrait avoir gâché les deux.

La fuite du Pixel 6 révèle les prix, la date de sortie et plus encore

Dans la dernière vidéo de This Is Tech Today, l’animateur M. Brandon Lee a révélé qu’il avait été en contact avec une nouvelle source en Europe. Cette source a partagé un certain nombre de révélations sur la gamme Pixel 6. La première image que Lee a reçue était une liste de l’inventaire d’un magasin.

Parmi les appareils répertoriés figuraient Google Raven, Google Oriole Carbon et Google Oriole Fog. Oriole est le nom de code du Pixel 6, tandis que Raven est le nom de code du Pixel 6 Pro. Il semble qu’au moins deux des couleurs disponibles pour le Pixel 6 standard s’appelleront Carbon et Fog.

Quant au calendrier de sortie, les sources de Lee corroborent ce que nous avons déjà entendu d’autres sources. Google annoncera les Pixel 6 et Pixel 6 Pro le mardi 19 octobre avant de lancer les nouveaux téléphones le jeudi 28 octobre. Google dévoile traditionnellement de nouveaux appareils le mardi d’octobre, mais généralement beaucoup plus tôt dans le mois. La pénurie de puces est probablement responsable du retard, et Lee note que Google souhaite constituer autant d’offre que possible pour répondre à la demande au lancement.

Combien coûteront les nouveaux téléphones de Google ?

Enfin, Google semble viser des prix radicalement différents sur ses deux nouveaux modèles Pixel. La même liste d’inventaire indique que le Pixel 6 coûtera 649 € et le Pixel 6 Pro coûtera 899 €. Les conversions rapides et sales de Lee indiquent un prix de 799 $ pour le Pixel 6 et de 1 099 $ pour le Pixel 6 Pro aux États-Unis. Google positionnera ses téléphones pour affronter les iPhone 13 et 13 Pro Max.

La raison pour laquelle les prix des deux téléphones seront si éloignés dépend des spécifications. Si l’on en croit les fuites, le Pixel 6 Pro est nettement plus puissant que le Pixel 6.

Selon les rumeurs, le Pixel 6 Pro serait doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM, une batterie de 5 000 mAh et trois caméras arrière. Pendant ce temps, le Pixel 6 aura un écran plat AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 8 Go de RAM, une batterie de 4 614 mAh et deux caméras arrière. Si Apple a ignoré l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro, cela ressemble à ce à quoi ressemblerait sa gamme 2021. Vous pouvez en savoir plus sur la gamme Pixel 6 dans la vidéo de This Is Tech Today ci-dessous :