La nouvelle fuite de No Way Home détaille le chemin vers l’avenir de Spider-Man 4

Le prochain film de Spider-Man est si grand que nous venons d’assister à quelque chose qui arrive rarement dans l’industrie. C’est aussi quelque chose dont nous nous soucions rarement. La description de la bande-annonce très attendue de Spider-Man: No Way Home 2 a fuité, pas la bande-annonce réelle. C’est vrai, quelqu’un a énuméré les scènes qui apparaîtront soi-disant dans une bande-annonce qui pourrait « casser Internet », comme beaucoup s’y attendent. C’est à quel point le film est très attendu.

Alors que nous nous rapprochons de la première du film, nous avons commencé à voir des rumeurs sur Spider-Man 4, le prochain film après No Way Home. Ce sera le premier film de la deuxième trilogie Spider-Man de Marvel avec Tom Holland. La fuite la plus récente fournit plus de détails sur l’intrigue de No Way Home et sur son lien avec les futurs films du MCU et de l’univers Spider-Man (SSU) de Sony. Remarquez, les principaux spoilers pourraient suivre ci-dessous.

No Way Home n’est pas votre film Spider-Man moyen

La raison pour laquelle No Way Home est si populaire auprès des fans en ce moment est assez simple. Le film sera le film Spider-Man le plus ambitieux jamais réalisé, et c’est principalement à cause de cet énorme spoiler qui continue de fuir. Les précédents acteurs de Spider-Man reprendront leurs rôles emblématiques dans No Way Home. C’est Tobey Maguire et Andrew Garfield, bien sûr. Leurs variantes de Spider-Man aideront Holland’s Spidey à vaincre les méchants hérités des précédents films Sony.

C’est un spoiler que tout le monde connaît, et beaucoup s’attendent à ce que la deuxième bande-annonce présente les deux héros. Une fuite récente indique que la bande-annonce 2 montrera les cinq méchants de No Way Home. Les teasers de Maguire et Garfield’s Spider-Men sont censés y figurer, mais ils n’apparaîtront pas à l’écran.

Vous connaissez peut-être cette énorme fuite de No Way Home, mais vous ne voudrez peut-être pas connaître les autres spoilers de l’intrigue. C’est votre dernière chance d’éviter le Les spoilers de Spider-Man 4 à venir ci-dessous.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

Spider-Man 4 racontera une autre histoire

No Way Home marquera la fin d’une époque. Peter Parker terminera ses années de lycée alors qu’il traverse la période la plus difficile qu’un super-héros adolescent puisse imaginer. Après avoir perdu Iron Man (Robert Downey Jr.), Peter a dû faire face au démasquage inattendu à la fin de Loin de chez soi. Le monde sait qui est Spider-Man, et tout le monde n’est pas fan. Mis à part Maguire et Garfield, c’est une autre raison pour laquelle No Way Home est si excitant. Sony n’a jamais raconté cette histoire de Spider-Man auparavant. Et les choses sont sur le point d’empirer.

Les fuites nous ont dit comment No Way Home s’est terminé il y a quelques jours. Tante May (Marisa Tomei) est censée mourir au cours du film. Cela motivera les trois Spider-Men à vaincre les méchants. À la fin du film, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) lancera un sort et tout le monde oubliera qui est Peter Parker. Cela inclut les amis les plus proches de Peter. C’est une fin douce-amère pour le héros, alors qu’il se dirige vers l’université.

Une autre fuite a affirmé que la prochaine trilogie Sony-Marvel Spider-Man se concentrera sur les années universitaires de Peter. Et ce sera plus sombre que le premier. C’est dans cette trilogie que nous verrons censément Parker enfiler le costume noir chargé de Venom. Après tout, Venom 2 a déjà mis en place l’inévitable combat Spider-Man contre Venom en transportant l’anti-héros de Hardy dans le MCU.

Cela nous amène à la dernière fuite de No Way Home qui est apparue au même endroit louche qui a été à l’origine d’autres fuites de MCU. C’est 4chan, bien sûr, vous devrez donc tout prendre avec une pincée de sel. Il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela pour l’instant. Mais certaines de ces fuites pourraient se révéler vraies. Comme nous sommes sûrs que vous vous en souviendrez, de nombreuses fuites précises de MCU sont apparues pour la première fois sur 4chan.

La nouvelle fuite

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

La personne qui a fourni les nouveaux détails de No Way Home n’a pas précisé d’où provenaient les informations. Ils ont dit que No Way Home ne mettrait pas en vedette les Sinister Six. Au lieu de cela, nous n’avons que cinq méchants « nostalgiques ». Les deux autres versions de Spider-Man sont dans le film, a déclaré la personne, et Charlie Cox jouera Matt Murdock.

Le leaker a déclaré que Venom était sur la scène post-crédits, affirmant que le symbiote restait dans le MCU. Plus intéressant encore, le leaker a déclaré que Venom 3 est une coproduction MCU. Cela a du sens si Venom et Spider-Man se rencontrent dans Spider-Man 4 et au-delà.

De plus, la personne a ajouté qu’un nouvel accord Sony-Disney est en cours et qu’il couvrira à la fois Morbius et Venom.

Nous avons vu la deuxième bande-annonce de Morbius plus tôt cette semaine et nous avons expliqué son lien avec Venom. Et cela implique également que le film est lié à Spider-Man du MCU. Morbius rencontrerait Blade (Mahershala Ali) sur toute la ligne, selon la nouvelle fuite de 4chan.

Nous savons déjà que Sony pousse fortement la connexion SSU-MCU dans le but de vendre plus de billets de cinéma, en particulier pendant la pandémie. Et la performance au box-office de Venom 2 prouve que la recette fonctionne. Le temps nous dira si cette fuite est exacte et si Sony et Marvel coproduiront d’autres films SSU-MCU.

Si c’est vrai, alors nous nous attendrions à ce que la trilogie qui commence avec Spider-Man 4 présente de l’action Venom et Morbius, ou au moins des camées. Mais ce ne sont que des spéculations à ce stade.