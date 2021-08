La nouvelle fuite des spécifications du Galaxy Z Fold 3 révèle un produit phare de Samsung

Nous ne sommes qu’à quelques jours du grand événement de lancement des pliables 2021 de Samsung. Pourtant, nous pensons tout savoir sur les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 grâce au grand nombre de fuites dont nous avons été témoins cet été. Toutes les rumeurs sur le Fold 3 et le Flip 3 ont déjà dressé un excellent tableau des nouveaux pliables de Samsung. Les appareils sont plus excitants que jamais et Samsung fait tout son possible pour vous aider à en acheter un. À cinq jours de l’événement de lancement du 11 août, les rumeurs ne sont pas encore terminées. La dernière fuite de spécifications du Galaxy Z Fold 3 confirme apparemment que le pliable sera un produit phare Android monstre 2021.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pourquoi les nouveaux pliables de Samsung sont si excitants cette année

Samsung mise gros sur ses combinés pliables en 2021. L’iPhone 12 a écrasé le Galaxy S21, qui a enregistré les pires ventes de l’histoire récente de la série. Il n’y a pas de Note 21 cette année, car Samsung veut le remplacer par des combinés pliables.

Les Fold 3 et Flip 3 seront plus durables que leurs prédécesseurs, selon les rapports. C’est une fonctionnalité essentielle pour les appareils avec des écrans qui se replient, sans parler des combinés coûteux comme le Fold and Flip. Compte tenu de ce que nous avons vu les années précédentes, la durabilité pourrait avoir plus d’importance que les spécifications, en particulier pour Fold 3.

On parle de résistance à l’eau, une première pour les pliables Samsung. Et les combinés feront basculer les nouveaux panneaux Ultra Thin Glass de Samsung, qui devraient être moins fragiles qu’avant. Le verre UTG amélioré contribuera également à la prise en charge du S Pen dans Fold 3.

Enfin, Samsung a également baissé les prix d’entrée, selon diverses fuites. Le Flip 3 pourrait osciller autour de 1 000 $ au lieu de 1 400 $. Le Fold 3 pourrait encore se vendre pour environ 2 000 $, ce qui serait moins cher que le Fold 2 et le Fold original au lancement. De plus, Samsung permet aux utilisateurs de s’inscrire tôt pour les précommandes. Cela donnera aux acheteurs l’accès à des avantages supplémentaires, comme de meilleurs devis d’échange. Et vous pouvez échanger deux appareils contre votre nouveau pliable, ce qui réduit encore plus vos dépenses en espèces.

Spécifications du Galaxy Z Fold 3

Une durabilité accrue à elle seule n’aidera pas Samsung à vendre les combinés pliables 2021 dans les nombres que la société viserait. Les spécifications auront également leur importance. C’est particulièrement vrai pour le coûteux Galaxy Fold 3. Heureusement, il n’y a aucune raison de s’attendre à des compromis matériels sur cette version Fold. Au contraire, les spécifications du Fold 3 devraient être tout à fait conformes à celles du S21 Ultra. Le Note 21 que les fans veulent bercerait probablement les mêmes spécifications haut de gamme.

Le blog de langue allemande WinFuture a mis la main sur la liste des spécifications du Fold 3 à l’avance, tout comme il l’a fait avec d’autres produits phares de Samsung. Voici ce que Fold 3 aura à offrir, selon le blog :

Écran OLED pliable de 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 1768 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz Panneau OLED secondaire de 6,2 pouces avec une résolution de 2260 x 832 Processeur Snapdragon 888 64 bits 5 nm 12 Go de RAM LPDDR5 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1 triple caméra : 12 mégapixels (caméra principale, f/1.8, 78°, 1,4 m, OIS, 2PD) + 12 mégapixels (caméra ultra grand angle, f/2.2, 123°, 1,12 m, FF) + 12 mégapixels (objectif zoom, f/2,4 1,0 m, OIS) caméra selfie principale : 4 mégapixels (sous l’écran, f/1,8, 2,0 m) caméra selfie secondaire : 10 mégapixels (couvercle, f/2,2, 1,22 m) capteur d’empreintes digitales 2 emplacements nano-SIM et prise en charge eSIM 4G/5G Bluetooth 5.0 Connectivité USB Type C Batterie de 4 400 mAh avec chargement rapide et chargement sans fil taille : 58,2 x 128,1 x 6,4 mm (ouvert), 158,2 x 67,1 x 14,4 mm (fermé) poids : 271 grammes Android 11 avec One 3.1 en haut

La fuite des spécifications du pli 3 ci-dessus ne peut être confirmée que le 11 août. Mais les téléphones Galaxy de Samsung ne sont jamais des secrets bien gardés. Nous examinons probablement le matériel final du téléphone.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission