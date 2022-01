La nouvelle fuite du Galaxy S22 Ultra confirme qu’il s’agit du nouveau Galaxy Note

Le retour triomphal du Galaxy Note se rapproche, bien que le prochain Note ne s’appelle peut-être pas le Galaxy Note 22. Pour le moment, nous l’appelons comme tout le monde l’appelle : Galaxy S22 Ultra. C’est la plus grande version du Galaxy S22 que Samsung lancera à la mi-février, et la seule qui comportera un stylet S Pen. Contrairement au Galaxy S21 Ultra, le successeur viendra avec un S Pen intégré, tout comme tous les Galaxy Notes qui abritent leurs S Pen. En conséquence, le Galaxy S22 Ultra aura un design Note, qui a fuit encore et encore. Après avoir vu un rendu de presse il y a quelques jours, nous avons maintenant le meilleur aperçu possible du Galaxy S22 Ultra. C’est une nouvelle fuite de rendu de presse qui montre tout, et elle provient d’une source fiable.

Nous parlions du design Galaxy S22 Ultra « Note » depuis quelques mois. Les premières rumeurs semblaient être des vœux pieux de la part d’enthousiastes inconditionnels de Note qui pleuraient toujours le Note 21. Ils ont déclaré que le Galaxy S22 Ultra serait doté d’un stylet intégré, devenant ainsi le nouveau combiné Note.

Ensuite, de plus en plus de rapports proposaient les mêmes affirmations. Assez rapidement, les premiers rendus non officiels sont apparus, soulignant les différences évidentes entre les modèles Galaxy S22 classiques et la version Ultra.

Des semaines avant que les rendus de presse ne commencent à apparaître en ligne, nous avons entendu que le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus comporteront des écrans plats et des coins arrondis. Le Galaxy S22 Ultra sera censé avoir un écran avec des bords incurvés, des coins rectangulaires, ainsi que des bords supérieurs et inférieurs plats.

Le rendu de presse du Galaxy S22 Ultra

Compte tenu de tout cela, toute personne voyant le Galaxy S22 Ultra pourrait le confondre avec un véritable téléphone Galaxy Note. La conception de la note est indubitable à ce stade. Et c’est un design que Samsung ne peut pas vraiment changer. La présence du stylet oblige Samsung à construire le smartphone de cette façon.

Le célèbre leaker Evan Blass a publié le nouveau rendu de presse du Galaxy S22 Ultra que vous pouvez voir en haut de cet article. Contrairement à la récente fuite de rendu dans la presse, celle-ci montre le téléphone de l’avant et de l’arrière, confirmant toutes les rumeurs de conception précédentes.

Et oui, le module de caméra arrière présente un design différent de celui de l’année dernière. Les quatre capteurs de l’appareil photo et le flash ne sont pas intégrés dans un cadre métallique pour protéger leur intégrité. Au lieu de cela, chaque caméra dépasse du verre mat orienté vers l’arrière.

Même la couleur correspond aux fuites précédentes, et cela inclut le stylet. Le S Pen est disponible en noir, comme avant. Mais la partie supérieure, celle que vous voyez lorsque vous placez le stylet à l’intérieur du téléphone, a la même couleur que le combiné.

Samsung confirmera toutes ces fuites et les rendus de presse arriveront à la mi-février lorsqu’il dévoilera le Galaxy S22 Ultra.