La nouvelle fuite du Galaxy Z Fold 3 répond à notre plus grande question sur le S Pen

Samsung dévoilera le Galaxy Z Fold 3 le 11 août lors du dernier événement Unpacked de la société. Mais le nouveau membre de la famille Fold n’est pas un secret bien gardé. On pense déjà tout savoir sur le flagship pliable. À première vue, le Fold 3 sera le téléphone pliable le plus excitant jamais conçu par Samsung. Il ne reste peut-être plus autant de secrets majeurs sur le Fold 3, mais une toute nouvelle fuite vient de répondre à l’une de nos plus grandes questions sur la fonctionnalité S Pen du Fold 3.

Des rapports plus tôt cette année ont déclaré que Fold 3 serait le premier pliable à comporter une fonctionnalité de stylet. Nous avons ensuite vu des rendus Fold 3 comme celui ci-dessus, confirmant apparemment la prise en charge du S Pen. Même les documents de Samsung pour une récente liste FCC mentionnaient le stylet.

Samsung a annulé la fonctionnalité S Pen pour le modèle de l’année dernière. Des fuites ont révélé que le verre ultra mince (UTG) de Samsung s’est avéré trop fragile pour un stylet. C’est pourquoi j’ai dit il y a quelques jours que la prise en charge du S Pen est la fonctionnalité la plus intéressante du téléphone. Cela signifie que Samsung a amélioré la durabilité UTG au point que la saisie S Pen est possible.

Mais où rangez-vous le S Pen ?

Le stylet Fold 3 S est-il logé à l’intérieur du téléphone ?

Le stylet est l’une des caractéristiques de signature du Galaxy Note. Un stylet S Pen est fourni avec chaque nouvelle note, et le stylet se trouve à l’intérieur du téléphone. Ce ne sera pas le cas pour Fold 3, cependant. Il n’y a pas de fente S Pen intégrée sur le combiné pliable. C’est en tout cas ce que disent les rapports. Nous avons maintenant une série d’images divulguées qui pourraient confirmer ces affirmations.

Les images ci-dessus et ci-dessous proviennent de 91mobiles. Il s’agit d’un étui de protection officiel Samsung pour le Fold 3. L’étui dispose d’une fente pour S Pen présente sur la charnière lorsque le combiné est plié. L’étui de protection couvre tout le panneau arrière et l’écran externe. Vous pouvez retourner la moitié gauche pour utiliser l’écran externe.

Une fois déplié, l’étui permettra un certain voyage, comme on le voit sur l’une des images. On ne sait pas à quel point l’affaire sera confortable. Mais la fente S Pen est indubitable. C’est ainsi que vous transporterez le stylet du Fold 3.

Si la fuite est authentique, cela nous indique que le Fold 3 ne sera pas livré avec un stylet intégré. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. L’espace interne pour un combiné pliable est payant. Un emplacement S Pen aurait probablement réduit la capacité de la batterie, ce qui n’est guère idéal sur un téléphone avec un écran massif.

L’inconvénient évident est que le S Pen sera probablement un achat séparé, tout comme pour le Galaxy S21 Ultra. Et le Fold 3 semble déjà cher tel quel.

