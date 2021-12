La nouvelle Galaxy Tab A8 est la réponse de Samsung à l’iPad bon marché d’Apple

L’iPad 2021 (9e génération) est l’une des meilleures tablettes abordables que vous pouvez acheter en ce moment. Mais si vous n’êtes pas prêt à payer 329 $ pour l’iPad 9 de 64 Go, une option consiste à passer à Android. La plupart des tablettes Android sont des options abordables de milieu de gamme. De plus, les modèles les moins chers peuvent être nettement moins chers que les offres d’Apple. Si vous recherchez la meilleure tablette Android possible qui ne vous ruinera pas, la Galaxy Tab A8 2021 de Samsung devrait être sur votre radar.

Conception et spécifications de la Galaxy Tab A8 (2021)

Samsung a dévoilé mercredi la nouvelle Galaxy Tab A8, même si vous ne la trouverez pas dans les magasins avant quelques semaines.

Les utilisateurs de Galaxy Tab qui ont acheté des versions précédentes de l’A8 remarqueront immédiatement les mises à niveau. La société souhaite que vous utilisiez la Galaxy Tab A8 (2021) pour le divertissement, la navigation sur le Web et même pour l’école et le travail.

Le design général rappelle celui de la gamme Galaxy Tab S, plus chère. La tablette offre aux clients un grand écran de 10,5 pouces entouré d’un cadre uniforme plus petit. L’écran est de meilleure qualité qu’auparavant, avec une résolution Full HD (1920 x 1200) et un format d’image 16:10.

La nouvelle tablette de milieu de gamme est alimentée par un système sur puce octa-core non spécifié qui offrira des gains de vitesse CPU et GPU de 10 %. La tablette est disponible en trois options de stockage, dont 32 Go, 64 Go et 128 Go. Ce dernier est une première pour la série Tab A8. Le stockage MicroSD va jusqu’à 1 To sur la nouvelle tablette.

Côté appareil photo, la Galaxy Tab A8 (2021) est livrée avec deux capteurs. Un appareil photo principal de 8 mégapixels se trouve à l’arrière. Vous trouverez également une caméra selfie de 5 mégapixels à l’avant.

Enfin, la tablette contient une batterie de 7 040 mAh qui prend en charge une charge rapide de 15 W.

Source de l’image : Samsung

La nouvelle tablette est livrée en deux options de mémoire : 3 Go et 4 Go. Pour obtenir ce dernier, vous devrez probablement débourser quelques dollars de plus. Le prix comprendra une mise à niveau du stockage, car seul le modèle 32 Go est livré avec 3 Go de RAM.

Cependant, Samsung n’a pas précisé le prix de la Galaxy Tab A8 (2021) dans son annonce. Le modèle actuel commence à 230 $. Par conséquent, la nouvelle Tab A8 devrait coûter entre 230 $ et 329 $. Le prix se situe probablement plus près de 230 $ que de 329 $, car Samsung cible le populaire iPad d’entrée de gamme avec la Tab A8.

Samsung a annoncé dans son communiqué que la Galaxy Tab A8 serait disponible en Europe fin décembre. Les clients aux États-Unis pourront le commander à un moment donné en janvier. Bien que Samsung n’ait pas proposé de date de sortie précise, attendez-vous à voir la Galaxy Tab A8 en gris, argent et or rose lorsqu’elle arrivera dans les magasins.