La Nouvelle-Galles du Sud australienne établit un nouveau record de décès dus au COVID

L’État le plus peuplé d’Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, a rendu obligatoire la communication des résultats des tests rapides d’antigène mercredi alors qu’il a connu son jour le plus meurtrier de la pandémie avec 21 décès.

Le Premier ministre de l’État, Dominic Perrottet, a déclaré que les résidents qui n’auraient pas enregistré un test d’antigène rapide positif encourraient une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars australiens (721 USD) à partir de la semaine prochaine.

Perrottet a déclaré que le processus d’enregistrement était simple et aiderait les responsables de la santé à fournir davantage de soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Les 21 décès signalés mercredi en Nouvelle-Galles du Sud ont dépassé le précédent record de 18 établi lundi. L’État a enregistré 34 759 nouveaux cas de COVID-19 et 2 242 hospitalisations, dont 175 patients en soins intensifs.

L’État de Victoria a également signalé 21 décès mercredi ainsi que 40 127 nouveaux cas alors que le gouvernement de l’État a annoncé que 1 000 étudiants en première année de soins de santé et infirmières à la retraite seraient recrutés comme vaccinateurs pour répondre à la demande croissante de rappels.

Le vice-Premier ministre James Merlino a déclaré que le système de santé de l’État était tendu, avec environ 6 600 travailleurs en congé après avoir été testés positifs ou avoir été en contact étroit avec un cas positif.

De nouvelles ordonnances pandémiques entrant en vigueur à Victoria mercredi rendent les injections de rappel obligatoires pour les travailleurs essentiels dans divers domaines, notamment les soins de santé, les soins aux personnes handicapées, les soins aux personnes âgées, les services d’urgence, les établissements correctionnels, la quarantaine des hôtels et la distribution de nourriture. Les travailleurs de la fabrication, de la distribution et de l’emballage d’aliments et de boissons seront autorisés à continuer de travailler après avoir été en contact étroit avec un cas positif de COVID-19.

