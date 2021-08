La Nouvelle-Galles du Sud lance «l’opération Stay At Home» – désormais un État policier à part entière 10z viral

in

du fil du 21e siècle :

Plus tôt cette semaine, la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, est officiellement devenue un enfer pour le cuir alors que ses forces de police de NSW ont lancé l’opération STAY AT HOME – déployant une éventuelle augmentation de 18 000 policiers et 1 800 membres des forces de défense australiennes pour une répression de trois semaines contre non-respect des ordonnances de santé publique.

La Nouvelle-Galles du Sud, avec une population de plus de 8 millions d’habitants, qui comprend la capitale de l’État de Sydney, a enregistré mercredi « 633 infections et trois décès » pour le rapport de la veille. 103 000 tests ont été effectués pour générer le nouveau nombre de cas quotidiens, pour un taux de positivité inférieur à 1%.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il ne peut pas être équivoque. La Nouvelle-Galles du Sud a plongé la tête la première dans un État policier à part entière. Regarder:

AUSTRALIE, NOUVELLE-GALLES DU SUD. LANCEMENT DE L’OPERATION “RESTEZ CHEZ VOUS”. 18 000 POLICE, 1 800 ARMÉE POUR ARRÊTER LA PROPAGATION DE ‘COVID.’ MAINTENANT ÉTAT POLICIER COMPLET, DICTATURE FASCISTE. pic.twitter.com/rxzZcimgcm – NoRisk_NoReward (@noreward_norisk) 19 août 2021

Lire la suite @ 21stCenturyWire.com

Lien source