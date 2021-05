La nouvelle gamme C-suite de Tapestry se prépare pour un monde post-pandémique – WWD

La nouvelle équipe de direction de Tapestry Inc. inaugure une nouvelle ère.

L’ensemble de la C-suite du groupe de mode – parent des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman – a évolué au cours des dernières années. Mais Joanne Crevoiserat, PDG de Tapestry, a déclaré que la société avait peut-être enfin réussi.

«Je suis ravi de l’équipe que nous avons réunie», a déclaré Crevoiserat à WWD. «Nous avons fait preuve de talent en interne. Il combine une connaissance approfondie, une connaissance interne de notre entreprise et de nouvelles perspectives. »

La liste comprend Todd Kahn, qui a été nommé PDG permanent de la marque Coach en avril; Scott Roe, ancien de VF Corp., qui deviendra le nouveau directeur financier de Tapestry en juin; Andrea Resnick, anciennement directeur financier par intérim, devient directeur des communications de Tapestry, et Christina Colone, nouvelle responsable mondiale des relations avec les investisseurs de Tapestry.

«Nous sommes galvanisés par notre programme d’accélération et le travail que nous faisons», a poursuivi Crevoiserat. «Et nous sommes de plus en plus convaincus que nous avons la bonne stratégie, que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes impatients de continuer à conduire l’exécution dans le futur.»

Bien que les effets à long terme de la gamme actuelle ne se concrétisent pas avant un certain temps, de nombreux acteurs ont aidé l’entreprise à traverser la pandémie et un environnement de vente au détail imprévisible. Kahn et Resnick, par exemple, font partie de l’entreprise depuis plusieurs années, occupant diverses fonctions.

«Je suis ravi qu’ils continuent tous les deux au sein de notre comité exécutif en tant que membres clés de notre équipe», a déclaré Crevoiserat. «Ils fourniront un excellent leadership à nos équipes en interne et à notre entreprise.»

Quant à Roe, Crevoiserat a déclaré: «Il apportera une expérience considérable. Mais aussi avec une nouvelle perspective pour notre organisation. Grâce à sa vaste expérience dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail et de l’habillement, ainsi qu’à sa profonde expertise dans le développement de plateformes multimarques mondiales de premier ordre, je suis convaincu qu’il est le bon partenaire commercial stratégique pour améliorer encore notre stratégie et nos performances financières. Je suis donc ravi de réunir l’équipe. »

Les quatre nominations ne sont qu’une partie de la transformation massive du leadership de Tapestry au cours des trois dernières années. L’ancien PDG de Tapestry, Victor Luis, a été démis de ses fonctions en septembre 2019 après avoir livré des résultats décevants. Mais ce n’était pas à cause de la marque Coach. En fait, Coach est l’entreprise la plus lucrative du détaillant. Ce sont Kate Spade et Stuart Weitzman qui ont enregistré une baisse des ventes, même avant la pandémie.

Jide Zeitlin a été nommé PDG par intérim en septembre 2019, puis PDG permanent en mars 2020. À l’époque, Zeitlin avait promis de rester dans l’entreprise pendant au moins trois ans. Mais quelques mois plus tard, Zeitlin a brusquement démissionné suite aux allégations précédentes de #MeToo.

Crevoiserat a été nommée PDG par intérim en juillet 2020. Elle a été nommée au poste permanent en octobre.

Pendant ce temps, la société continue de faire des gains, notamment dans ses activités en Chine et dans le numérique. Tapestry s’est amélioré au cours des trois derniers mois, enregistrant un bénéfice de 92 millions de dollars – c’est le troisième trimestre consécutif affichant un bénéfice pendant la pandémie.

«Nous avons lancé notre programme d’accélération avant que la pandémie ne frappe», a expliqué Crevoiserat. «Nous avons vu les tendances se produire dans l’entreprise à un rythme de plus en plus rapide. Nous avons vu le consommateur changer un peu. Nous savions que nous devions changer en tant qu’entreprise pour pouvoir servir ce que nous appelions à l’époque le nouveau monde de la vente au détail. Nous devions être agiles en tant qu’organisation. Nous ne pouvions pas travailler à l’ancienne pour y arriver. Nous savions que nous devions rester plus proches des consommateurs; rester plus près pour rester devant, ou avec eux, en termes de leurs préférences d’achat, de leurs préférences de mode et de ce qui se passait dans le monde. Et vraiment nulle part plus vite qu’en Chine, où nous avons une activité solide. »

Les revenus en Chine ont bondi de 175% par rapport à l’année dernière, ou 40% par rapport au troisième trimestre pré-pandémique en 2019. Les autres points forts incluent les plateformes de médias sociaux, pour l’engagement et la vente.

Lors de la conférence téléphonique de jeudi matin, Crevoiserat a souligné que deux sacs à main Kate Spade sont devenus viraux sur TikTok au cours du trimestre – le sac à main Strawberry et le sac à bandoulière Butterfly Wing – recueillant environ 12 millions de vues à ce jour sur la plateforme.

«Cela met en évidence l’importance de la vente sociale à travers les membres fidèles et passionnés de la communauté Kate Spade», a déclaré Crevoiserat. “En conséquence, nous avons constaté une augmentation des recherches sur site pour ces produits, ce qui a entraîné une augmentation significative des ventes.”

De même, la campagne Stuart Weitzman mettant en vedette Serena Williams et sa fille Olympia a recueilli plus de huit milliards d’impressions, ce qui en fait ce que Crevoiserat a appelé «la campagne la plus percutante de l’histoire de la marque».

Mais les investisseurs et les critiques semblaient avoir des sentiments mitigés quant à la publication des résultats de jeudi. Les actions de la société ont clôturé en baisse de 3,45% jeudi à 46,74 $ pièce.

«Nous pensons que les consommateurs acceptent davantage le marché de la revente et que les dépenses se déplacent vers les services [the] La seconde moitié de 2021, après l’inoculation, pèsera sur les actions », a écrit Aaron Siegel, vice-président de MacMillan Communications, dans une note.

Les vents contraires pour la société comprennent les fermetures de magasins non rentables, la faiblesse du commerce de gros de Stuart Weitzman et un ralentissement des activités européennes.

Pourtant, les actions de Tapestry sont en hausse de plus de 222% d’une année sur l’autre, ce qui conduit certains analystes à être optimistes sur l’action.

Dans une note distincte, Ike Boruchow, analyste principal de la vente au détail chez Wells Fargo, a qualifié Tapestry de «meilleur choix de reprise qui continue de souffrir de multiples vents favorables jusqu’en 2021. Poursuite de la dynamique chez Coach, une marque Kate Spade en amélioration, des capacités de données et d’analyse améliorées, un système numérique les affaires tirant sur tous les cylindres et la croissance démesurée en Chine stimuleront la croissance [fourth-quarter] ’21 et dans [fiscal year] «22. Nous nous attendons à ce que les chiffres et le stock continuent d’augmenter. »

Simeon Siegel, directeur général et analyste principal de la vente au détail chez BMO Marchés des capitaux, a ajouté dans une autre note que sa société continue de «s’attendre à de [average unit retail] les bénéfices se poursuivent, encore renforcés par les mesures de relance, les vaccins et les stocks serrés de l’industrie. »

Pendant ce temps, l’ensemble du secteur continue de naviguer dans un environnement de vente au détail imprévisible alors que les vaccins se déploient à des vitesses variables dans le monde entier.

À long terme, Crevoiserat a déclaré que la société ne s’opposait pas à l’ajout de marques au portefeuille Tapestry, mais a déclaré: «à court terme, nous voyons beaucoup d’avenir dans les marques que nous avons dans notre portefeuille. Et c’est notre objectif: stimuler la croissance organique avec les marques de notre portefeuille aujourd’hui. »

Les consommateurs, quant à eux, sont prêts pour quelque chose de nouveau. Mais ce ne sont pas seulement les tenues de fête et les robes de soirée qui sont à la mode, a déclaré Kahn. Les accessoires et les chaussures ont montré de la vigueur au cours du dernier trimestre. Le prix moyen des sacs à main chez Coach, par exemple, a augmenté de plus de 25% en Amérique du Nord et à l’étranger au cours des trois derniers mois.

«Il y a un an, lorsque nous avons dû fermer nos magasins en Amérique du Nord, nous n’avions pas la certitude que si vous étiez assis à la maison, vous alliez courir et acheter un sac», a déclaré Kahn. «Mais c’est exactement ce que notre client a fait, car c’était un achat émotionnel et agréable. Maintenant que les gens reviennent et qu’ils sortent à nouveau, nous voyons toute la gamme de produits vraiment, vraiment amusants et émotionnels.

«Bien qu’il y ait des éléments d’habillage, je pense que cela ne signifie pas que la précarisation qui a eu lieu va être abandonnée», a-t-il poursuivi. «Je pense vraiment à cela comme un ‘et’ [incorporating casual and dressier trends.] Je pense que vous le voyez chez notre client et que vous constatez un optimisme. Et vous voyez cela dans notre conception – que ce soit Pillow Tabby [bags at Coach], que ce soit les couleurs que nous introduisons dans nos silhouettes, que ce soit les quilties qui vont arriver à l’automne – il y a tellement de plaisir, d’optimisme, de tailles et de formes et une continuité de nos collections que vous allez voir heures supplémentaires. Cela est de bon augure pour nous.