Mophie sort aujourd’hui avec son innovation autour de l’écosystème MagSafe. Bien que cela fonctionne bien sûr avec la gamme iPhone 12 qui inclut officiellement MagSafe, la société a également lancé une solution pour apporter la fonctionnalité à n’importe quel iPhone. La gamme Mophie Snap MagSafe comprend six nouveaux produits pointus.

La série Snap compatible Mophie MagSafe semble être populaire pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la société a apporté son langage de conception épuré et élégant avec un coloris gris foncé/noir. Deuxièmement, en plus de la prise en charge de l’iPhone 12, Mophie invite tous les iPhones et même certains appareils Android à se joindre à la fonctionnalité MagSafe avec son kit Snap Adapter.

La gamme Mophie Snap/Snap+ comprend :

Support sans fil Snap+ – 59,95 $ Chargeur sans fil Snap+ – 34,95 $ Snap+ Juice Pack Mini – 49,95 $ Support Snap+ Powerstation – 69,95 $ Support de ventilation sans fil Snap+ – 49,95 $ Support de ventilation Snap – 29,95 $ Adaptateur Snap – 19,95 $

La série propose des idées innovantes telles que le support Snap+ Powerstation, y compris une douille filetée pour trépied 1/4 – 20 standard pour une grande flexibilité, ainsi qu’une capacité de 10 000 mAh, l’USB-C et la compatibilité MagSafe.

Alors que les produits Mophie Snap+ offrent une charge jusqu’à 15 W, celle-ci est limitée à 7,5 W pour tous les iPhones.

Une grande partie de la gamme Snap est disponible aujourd’hui directement auprès de Mophie, tandis que le support sans fil Snap+ et le support Powerstation seront lancés plus tard cet été. Nous allons bientôt découvrir les nouveaux accessoires compatibles MagSafe, alors restez à l’écoute pour plus de détails.

