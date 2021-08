La nouvelle gamme TCL Google TV vous permet d’abandonner le dongle, précommandez maintenant à partir de 700 $

in

TCL a annoncé au CES 2021 qu’il lançait une gamme de téléviseurs alimentés par Google TV. Sept mois plus tard, ces téléviseurs sont enfin disponibles.

Les nouveaux téléviseurs de la série 5 sont des modèles d’entrée de gamme allant de 50 pouces à 75 pouces. Une résolution 4K est fournie en standard, ainsi qu’un taux de rafraîchissement variable (entre 48 Hz et 60 Hz) et jusqu’à 60 zones de gradation locales. Ils arborent également Dolby Atmos, Dolby Vision et tous les principaux formats HDR en Amérique du Nord. Du point de vue des spécifications, c’est à peu près la norme pour un téléviseur 4K d’entrée de gamme.

La nouvelle série 6 est l’endroit où les choses deviennent un peu plus intéressantes. Ces ensembles sont dotés de la « technologie de rétroéclairage mini-LED pionnière de TCL », permettant jusqu’à 240 zones de gradation locales pour un contraste bien meilleur qu’un téléviseur LED classique. Il dispose d’un écran 120 Hz pour un mouvement fluide, de deux ports HDMI 2.1 (sur quatre) et d’un mode de jeu certifié THX pour une faible latence et un taux de rafraîchissement variable, ce qui le rend idéal pour jouer à certains des meilleurs jeux PS5.

Bien sûr, comme la nouvelle gamme intègre Google TV, vous avez accès à de nombreux services Google tels que Google Assistant, des recommandations basées sur l’IA et le mode ambiant pour afficher les images de vos albums sur Google Photos. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, la nouvelle gamme de TCL pourrait être une option abordable qui ne vous obligera pas à acheter un Chromecast avec le dongle Google TV.

