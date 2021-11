La nouvelle génération de managers visant à suivre les traces de Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Jose Mourinho

Il existe une quantité inégalée de talents d’entraîneur en Premier League qui n’a été stimulée que par le retour d’Antonio Conte.

Nous avons Pep Guardiola et Jurgen Klopp qui forgent l’une des meilleures rivalités modernes de la ligue, et les choses n’ont fait qu’augmenter avec Thomas Tuchel qui a rejoint la fête.

Tuchel est venu chez Guardiola et Klopp et est devenu champion d’Europe

Mais toutes les équipes ne peuvent pas signer l’une des meilleures, les plus grandes équipes du monde se tournant souvent vers d’anciens joueurs pour combler le vide.

Les goûts d’Andrea Pirlo à la Juventus, d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United et de Frank Lampard à Chelsea sont repartis pratiquement sans trophée, avec une liste de nouveaux visages qui attendent leur chance.

Et il y a beaucoup de jeunes noms qui claquent sur les talons des meilleurs entraîneurs du monde.

Mais votre club en nommera-t-il un avant qu’il ne soit trop tard ?

Klopp et Guardiola sont deux des meilleurs au monde – mais ils ne seront pas au sommet pour toujours ?

Patrick Vieira

Beaucoup avaient marqué Crystal Palace comme favori de la relégation après la nomination de Vieira, mais jusqu’à présent, la légende d’Arsenal prouve que tout le monde a tort.

Après des passages moyens au New York City FC et à Nice, ses débuts à Palace ont été tout sauf médiocres, accumulant des victoires contre Manchester City et Tottenham tout en dominant Arsenal et en obtenant un match nul.

Il l’a fait de manière presque sans précédent avec une équipe presque toute neuve, intégrant rapidement Conor Gallagher, Marc Guehi et Odsonne Edouard et fera sourciller de nombreux dirigeants de grands clubs.

Pourrait-il finir par se retrouver dans un ancien club comme Arsenal ou Man City ?

.

Le Vieira’s Palace est récompensé par de gros points à la hauteur de ses excellentes performances

Steven Gerrard

Les Rangers ont pris le risque de l’embaucher après une expérience limitée avec les réserves de Liverpool, mais Gerrard a pris un risque similaire en acceptant un travail avec les géants écossais en difficulté.

La légende de la Premier League, âgée de 41 ans, a régulièrement reconstruit l’équipe qui les a menés à un titre glorieux la saison dernière, ce qui était leur premier en 10 ans.

Le stock de Gerrard a considérablement augmenté à la suite de performances tant au niveau national qu’en Europe, ce qui lui a valu des liens vers un poste vacant à Aston Villa, où il pourrait prouver qu’il est assez bon pour un éventuel retour à Anfield.

getty

Le stock de Gerrard est élevé après sa victoire en Premiership écossaise, mais son prochain mouvement sera crucial

Graham Potter

Il n’y a pas eu d’entraîneur anglais pour remporter l’élite depuis 1992 mais, au fil des semaines, de plus en plus sont convaincus que l’homme pour briser ce sort pourrait être en route.

Se faire un nom avec l’équipe de quatrième division d’Ostersund en Suède ne peut pas être facile, mais Potter a fait un sacré travail en guidant le club vers l’élite et la Ligue Europa.

Swansea a sauté le pas sur le manager relativement inconnu en 2018 avant que Brighton ne le reprenne l’année suivante.

Le débat a fait rage la saison dernière sur les objectifs attendus et si l’équipe de Potter n’a pas eu de chance ou n’a tout simplement pas été assez bonne, mais cette saison, le joueur de 46 ans prouve que les sceptiques ont tort avec la meilleure moitié de forme et des performances compétitives à chaque match.

.

Potter commence à ressembler à la vraie affaire, gagnant les plus grands éloges de Jurgen Klopp

Erik dix Hag

Il y a eu de nombreux managers par rapport à Guardiola mais, dans dix Hag, l’Ajax semble avoir trouvé quelqu’un qui correspond à la facture.

Ce n’est pas surprenant étant donné que le Néerlandais de 51 ans a travaillé aux côtés du patron de Man City avec les réserves du Bayern Munich.

Ten Hag a été l’architecte de l’étonnante course de l’Ajax aux demi-finales de la Ligue des champions en 2019, mais semblait prêt à partir après avoir perdu un flot de joueurs clés tels que Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong.

Cependant, ten Hag a montré à quel point il est talentueux dans la constitution d’une équipe, avec son millésime 2021/22 tout aussi bon que les demi-finalistes, écrasant le groupe de cette année avec quatre victoires sur quatre pour assurer un passage rapide au tours à élimination directe.

Le seul inconvénient pour une équipe de Premier League qui envisage le prochain Guardiola est sa mauvaise maîtrise de l’anglais, ce qui est une grande surprise étant donné qu’environ 90% des Néerlandais parlent la langue.

.

Après avoir formé une incroyable équipe d’outsiders en 2019, Erik ten Hag est de retour

Julien Nagelsmann

Malgré l’admiration de tous en Allemagne, Nagelsmann est loin d’être une figure populaire ayant dirigé trois des clubs les plus détestés de la Bundesliga.

Nommé entraîneur-chef de l’équipe du village financée Hoffenheim en 2016 à l’âge de 28 ans seulement, ce qui ressemblait à un éventuel coup publicitaire s’est rapidement avéré être un génie alors que Nagelsmann est passé des combattants de relégation à une toute première qualification en Ligue des champions en moins de deux saisons.

Célèbre pour son analyse tactique obsessionnelle qui comprend une boîte à oiseaux avec un grand écran à l’entraînement, ainsi que pour étudier les chevaux de course pour apprendre le langage corporel, Nagelsmann a continué à battre des records au RB Leipzig avant d’être happé par le Bayern Munich.

Une ligne interminable de jeunes joueurs a crédité Nagelsmann de les avoir transformés de potentiels en talents sérieux, et s’il peut faire de même avec les hésitants Serge Gnabry et Leroy Sane à Munich, le Bayern pourrait être imparable.

.

Nagelsmann est déjà l’un des meilleurs managers du monde bien qu’il soit encore plus jeune que nombre de ses joueurs

Ruben Amorim

L’ascension d’Amorim a été ridiculement forte, et cela ne semble pas vouloir s’arrêter de si tôt.

L’ancien international portugais a accepté un poste avec les réserves de Braga en septembre 2019, et il n’a fallu que quatre mois pour qu’il soit promu en équipe première, où il a commencé par une destruction 7-1 de Belenenses.

Il s’en est suivi 10 victoires et un match nul dans toutes les compétitions nationales, battant Porto à deux reprises, avec une victoire en finale de la Coupe de la Ligue, ainsi que deux victoires contre le Sporting CP et une victoire contre Benfica.

.

De nombreux entraîneurs de haut niveau ont émergé du Portugal, mais Amorim semble être le meilleur depuis José Mourinho

Faltering Sporting en avait assez vu et a emmené Amorim de Braga deux mois dans sa carrière professionnelle, lui remettant un contrat avec une clause libératoire de 20 millions d’euros, de loin le plus important de l’histoire du football portugais.

La saison suivante, Amorim, 36 ans, a réussi à mener le Sporting à un premier titre de champion en 19 ans, cimentant ainsi un statut légendaire lors de sa première saison complète de gestion.

La façon dont Amorim a pris d’assaut le championnat était tout aussi surprenante que la victoire elle-même, avec des numéros de maillot dans les années 60, 70 et 80 parsemés sur le terrain alors qu’il transformait des adolescents en stars en un temps record.