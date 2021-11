La nouvelle génération de Rebelde s’affrontera dans une bataille de groupes – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Netflix a partagé la bande-annonce de la nouvelle génération de Rebel dans laquelle il est prévu que les étudiants de l’Elite Way School s’affronteront dans une bataille de groupes.

Dans le clip d’un peu plus d’une minute, on peut voir que l’événement musical le plus attendu de l’année sera réalisé par Celina Ferrer, l’ancienne étudiante exceptionnelle de l’EWS.

« Les espoirs de Battle of the Bands devront tout laisser sur scène s’ils veulent faire partie de la compétition », a déclaré Netflix dans un communiqué.

De plus, la plateforme de streaming a annoncé que des classiques de la musique tels que « Oops!… I Did It Again », « Rebelde » et « Este Sentiment », auront une nouvelle touche et un nouveau style de la main d’Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio et Jerónimo Cantillo.

L’histoire des nouveaux élèves de l’Elite Way School arrivera sur la plateforme de streaming le 5 janvier 2022.

Source : Cependant