La nouvelle Halloween Air Force 1 de Nike est si sauvage

C’est l’halloween. Et tu sais ce que ça veut dire ? C’est aussi l’heure des baskets d’Halloween.

Toutes les marques proposent leur version différente d’une sneaker d’Halloween dans certaines de leurs silhouettes les plus populaires. Nike ? Ils ont beaucoup travaillé avec l’Air Force 1 au fil des ans. Et 2021 n’était pas différent.

Cette semaine, lors de la livraison spéciale, nous avons déballé leur nouvelle Experimental Air Force 1 dans ce coloris spécial Halloween et c’était un spectacle à voir. L’Experimental AF1 était déjà une silhouette vraiment étrange et unique. Cependant, lorsque vous y ajoutez la touche d’Halloween, cela le devient encore plus.

Nous avons exploré cela, ainsi que l’histoire de l’Air Force 1 à Halloween, dans le dernier épisode de Special Delivery. Consultez-nous.