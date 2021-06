Le dernier drame de CW a une curieuse prémisse à comprendre. Afin de sauver leur ville d’une « société géante suceuse de sang », l’enseignante en héroïne Sarah Cooper (Stella Baker) rassemble les habitants de Greylock, dans le New Hampshire, pour se déclarer pays indépendant dans l’épisode pilote de La République de Sarah du 14 juin.

Lorsque le maire William Whitmore annonce l’arrivée de Lydon Industries, une « société d’un milliard de dollars » s’installant à Greylock pour extraire le précieux minerai de coltan, le représentant de Lydon envoyé dans la ville est le frère séparé de Sarah, Danny Cooper (Luke Mitchell). Danny est un cadre arrogant et confiant que les habitants de la « ville de Podunk » vendront leurs terres à l’entreprise, puis « retourneront à leur petite vie sans valeur avec tous leurs petits amis sans valeur ».

Il y a une scène prévisible où Sarah se tient devant un tracteur pour empêcher Lydon de commencer son travail littéralement un jour après que les plans aient été présentés pour la première fois à la ville pour l’exploitation minière. « Tu vas m’écraser devant tous ces gens ? Lydon Industries est une société cotée en bourse, n’est-ce pas ? Comment les instituteurs aplatis jouent-ils généralement avec les actionnaires », demande Sarah à son frère.

Pour arrêter plus efficacement Lydon, Sarah a l’idée que la ville déclare son indépendance d’un cours de cartographie qu’elle a suivi à l’université où elle a appris une bizarrerie dans le traité frontalier américano-canadien qui place Greylock dans le no man’s land.

Bien sûr, il y a aussi une conférence sur la façon dont les Amérindiens y avaient une « civilisation florissante » jusqu’à ce que « des colons se présentent et les pillent, les pillent et les braconnent de leurs maisons… avec.”

Sarah : Je sais comment on peut arrêter ça ! J’ai suivi un cours à l’université sur la première cartographie américaine. Luìs m’a rappelé une chose étrange que nous avons étudiée et qui, je pense, peut nous aider. Tant que nous appartenons au New Hampshire, le New Hampshire établit les règles, mais… Et si nous n’appartenions pas au New Hampshire ?

AJ : Suggérez-vous que nous nous séparions de l’Union ?

Sarah : Vous devez faire partie de l’Union avant de pouvoir en faire sécession. Nous ne nous qualifions pas. Les premiers habitants de cette terre étaient les Abénakis. Pendant des centaines d’années, ils ont eu une civilisation florissante jusqu’à ce qu’un groupe de colons français et anglais se présentent et les pillent, les pillent et les braconnent de leurs maisons. Ces colons ont ensuite divisé un continent qui n’a jamais été le leur au départ.

Pour faire court : nous avons les États-Unis et nous avons le Canada. La frontière entre les États-Unis et le Canada a été établie en 1842 par le traité Webster-Ashburton. Une partie de cette frontière est définie par la rivière Woonsock, qui coule le long de la périphérie sud de la ville. Mais vérifiez-le. Lorsque les Canadiens ont cartographié la région en janvier 1842, ils ont tracé la rivière à un seul endroit.

Lorsque les Américains l’ont cartographié quatre mois plus tard, ils ont tracé le chemin de la rivière plus au sud. Pourquoi? Parce que la rivière a sauté entre les dates auxquelles les cartes ont été dessinées. Cela arrive pour toutes sortes de raisons – érosion, inondations – c’est assez courant. Voici la partie peu commune. Le traité dit que tout ce qui se trouve au nord du Woonsock est le Canada. Et tout au sud… …est l’Amérique. Le saut de la rivière a laissé un énorme morceau de terre ouverte au milieu. Greylock est assis sur cette terre. Ce qui signifie que cette ville n’a jamais été légalement revendiquée par aucun de ses voisins nationaux. Si nous déclarons l’Indépendance, nous obtiendrions un contrôle total sur ce qui se passe à l’intérieur de nos frontières, y compris qui fait et ne peut pas forer sur cette terre. Le moyen de sauver notre ville est d’en faire un pays.

AJ : Êtes-vous fou ?

Luìs : Je-je veux arrêter le forage autant que la personne suivante, mais déclarer l’Indépendance – c’est… Insensé.

Sarah : D’accord, les gars, calmez-vous. Je ne suggère pas que nous commencions réellement un nouveau pays. Nous devons juste faire croire à Lydon que nous le sommes. Nous déclarons l’indépendance en utilisant cette échappatoire sur la carte, et tout cela s’emmêlera devant les tribunaux. Lydon devra arrêter de forer, ce qui nous laissera le temps de trouver un moyen de sauver Greylock pour de bon.

AJ : Disons que nous acceptons cela. Comment déclarons-nous exactement l’indépendance? On envoie juste un texto au président : « Garçon, au revoir » ?

Sarah : Nous organisons un vote. Si la majorité de Greylock dit oui, nous y sommes. Lydon a entamé des procédures de domaine éminent bien avant que quiconque dans cette ville sache qu’il y avait du coltan sous nos pieds. S’ils veulent jouer salement, très bien. Alors pouvons-nous.