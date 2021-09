La nouvelle horloge Apollo 15 de la NASA fabriquée à partir de roches météoritiques en dit plus que le temps | La vie

in

Il y a quelques semaines, on célébrait le 50e anniversaire de la mythique mission Apollo 15. Pour le commémorer, la NASA a lancé cette montre très spéciale…

Le 26 juillet 1971, il y a un peu plus d’un demi-siècle, une image qui ressemble aujourd’hui à de la science-fiction a été produite sur la Lune : un buggy électrique sautant entre les dunes, piloté par des astronautes.

Il s’agissait de la mission Apollo 15 de la NASA, la première au cours de laquelle un véhicule piloté a été emmené sur la Lune. Une extravagance qui mettra des années à se répéter.

Pour commémorer le 50ème anniversaire de la mission historique, l’horloger Xeric, en collaboration avec la NASA, a lancé la montre Apollo 15, avec des fonctionnalités très intéressantes. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

est nouvelle montre de la NASA a été mis en vente sur KickStarter, et a déjà multiplié par 500 ce dont il avait besoin pour se financer. Il cherchait à récolter 8.500 euros, et il a déjà près de 400.000 euros…

La première chose qui ressort est que dans certaines des versions qui sont vendues, les cadrans sont fabriqués à partir de feuilles de roches météoritiques. Donc tu peux te vanter une montre en matériau extraterrestre.

Pour des raisons évidentes, puisque selon Xeric “il est très difficile de trouver de grosses météorites pour faire les cadrans”, ces éditions se limitent à 999 unités.

Une autre caractéristique intéressante est que la montre de style classique ne se contente pas de dire l’heure. Il montre également les phases de la lune en temps réel.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez l’aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

Comme toutes les montres classiques, n’a pas de batterie. Il se recharge avec le mouvement lui-même, ou en le remontant.

Le design du cadran de la montre s’inspire de la silhouette frontale de la capsule spatiale que les astronautes de la mission Apollo 15 ont utilisée pour atteindre la Lune.

Même des matériaux non conventionnels ont été utilisés dans les montres, mais largement utilisés dans les vaisseaux spatiaux, tels que Bardage Cerakote, une sorte de céramique résistante aux températures élevées, qui donne la couleur blanche caractéristique aux vaisseaux spatiaux.

Les Montre Apollo 15 50e anniversaire On peut le trouver sur KickStarter avec des prix à partir de 299 $, bien que les éditions les plus recherchées, avec les phases de lune et les météores, montent jusqu’à 950 $.