La nouvelle image de The Suicide Squad montre Bloodsport et plus d’Idris Elba ⋆ .

La brigade suicide le réalisateur James Gunn nous donne un autre pic du film DC Extended Universe avec une toute nouvelle image.

Partagée sur Instagram du réalisateur, la capture d’image se lit comme suit: «Squad Undercover in Corto Maltese: Ratcatcher 2, The Thinker, Bloodsport et Polka Dot Man dans The Suicide Squad.» Vous pouvez consulter l’image ci-dessous.

La dernière partie de la légende fait référence aux personnages interprétés respectivement par Daniela Melchior, Peter Capaldi, Idris Elba et David Dastmalchian. Le décor, Corto Maltese, est une île fictive de l’univers DC. Il a été référencé dans quelques propriétés liées aux DC telles que celle de Frank Miller. Batman : le retour du chevalier noir et dans l’émission CW Flèche.

La brigade suicide présente une distribution étoilée jouant plusieurs personnages préférés des fans et de l’univers de la bande dessinée DC en constante expansion. Aux côtés des acteurs mentionnés précédemment, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Sylvester Stallone, Michael Rooker, Nathan Fillion, Alice Braga, Jai Courtney, John Cena, Viola Davis, Pete Davidson, Sean Gunn, Freddie Stroma, Mikaela Hoover, Jennifer Holland , Flula Borg, Steve Agee, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Mayling Ng et Tinashe Kajese.

La suite autonome du film primé aux Oscars Escouade Suicide sera réalisé et écrit par Gunn. Le film de Warner Bros. sera produit par DC Films, Atlas Entertainment et The Safran Company.

La brigade suicide devrait faire ses débuts dans les salles le 6 août. Il sera également disponible sur le service de streaming HBO Max pour son premier mois de sortie.