Le film d’Halloween de 2018 a servi de suite directe à l’original de John Carpenter de 1978 et s’est largement concentré sur le traumatisme subi par Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. Compte tenu des chiffres record au box-office, deux suites ont été rapidement commandées pour David Gordon Green. Halloween Kills suivra alors que la ville de Haddonfield forme une foule en colère contre The Shape, et nous pouvons voir de plus près le méchant emblématique ci-dessous