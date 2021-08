Le gouvernement du BJP a déjà été confronté à la colère des partis politiques pour avoir imprimé la photo du Premier ministre Modi sur les certificats de vaccination.

Le parti du Congrès a balayé aujourd’hui le gouvernement de Narendra Modi sur une photo sur laquelle on peut voir un homme marchant avec un sac à main sur lequel est imprimée la photo du Premier ministre Narendra Modi. Partageant la photo sur Twitter, le porte-parole du Congrès Randeep Surjewala a déclaré : « La nouvelle Inde de Creditjeevi ? La remarque tire sa référence du discours du Premier ministre Modi au Parlement où il avait inventé le mot « Andolanjeevi ».

La photo semble provenir d’un État dirigé par le BJP, car le parti du safran avait demandé aux gouvernements du BJP d’utiliser une photo du Premier ministre Modi et le symbole du lotus sur les sacs de rationnement. Il avait également demandé aux États de placer des banderoles portant la photo de PM Modi et de l’État CM au centre de distribution de rations.

Le Premier ministre Modi avait annoncé que les détenteurs de cartes de rationnement bénéficieraient d’une ration gratuite jusqu’en novembre 2021 sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Le programme a été annoncé en juin de cette année.

L’opposition a déjà soulevé des questions sur la nécessité de dépenser de l’argent supplémentaire pour des sacs spéciaux. Le porte-parole du Comité du Congrès du Madhya Pradesh, JP Dhanopia, avait déclaré au Hindustan Times qu’il s’agissait d’une tentative du gouvernement Modi de nettoyer son image qui a été durement touchée lors de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement du BJP a déjà fait face à la colère des partis politiques pour l’impression de la photo du Premier ministre Modi sur les certificats de vaccination ainsi que lors d’une cérémonie de reconnaissance organisée par le Centre en l’honneur des médaillés olympiques. Les partis d’opposition avaient déclaré que le vaccin était fourni avec l’argent des contribuables et avaient qualifié cette décision d’excentrique, affirmant qu’elle visait à recueillir des voix.

« ‘Creditjeevi’ ji est toujours soucieux de sa publicité et de son image. L’insistance à s’attribuer le mérite a augmenté à tel point que leur photo est imprimée sur les sacs de rationnement des pauvres et la plus grande photo est affichée dans le programme organisé pour honorer les médaillés », a tweeté mardi le parti du Congrès, marquage des images des photos du Premier ministre Modi sur les sacs de rationnement et le podium où les médaillés olympiques ont été honorés.

Récemment, le ministre d’État à la Santé, Bharati Pravin Pawar, a déclaré au Rajya Sabha que la photo du Premier ministre Modi sur le certificat de vaccin visait à renforcer l’importance de suivre un comportement approprié de Covid-19 et se faisait en gardant à l’esprit «l’intérêt public plus large» . Le ministère de la Défense a fait ces remarques en réponse à une question du député du Congrès Rajya Sabha, Kumar Ketkar.

