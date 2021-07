La nouvelle installation ‘Into the Wardrobe’ joue la mode – WWD

Alors que tant d’entreprises continuent de rechercher des opportunités expérientielles pour les consommateurs, l’installation «Into the Wardrobe» qui vient d’ouvrir à Washington, DC, pourrait offrir une certaine inspiration.

Située dans un espace de 20 000 pieds carrés, l’installation comprend 20 vignettes interactives qui mettent en valeur la nature amusante et tactile de la pêche dans votre placard. Créée par la société événementielle Design Foundry, l’expérience payante est censée être une maison de mode où les visiteurs se promènent à travers des vignettes interactives qui amplifient le pouvoir de s’habiller. Réfléchir à ce qu’il faut porter après le confinement est une pensée récurrente pour les consommateurs, les créateurs et les marques qui les habillent. Un autre signe des temps est l’emplacement de l’installation : un magasin DSW vacant à Georgetown Park.

L’installation fantaisiste et conviviale pour Instagram devrait être ouverte jusqu’à la fête du Travail. Le plan est de permettre à 20 personnes toutes les 15 minutes de vivre l’expérience sans foule. Le pouvoir des motifs, les origines des textiles et l’importance de la durabilité sont quelques-uns des sujets que les visiteurs découvriront.

La directrice générale et directrice de la création de Design Foundry, Annie Senatore, a expliqué comment le projet s’est concrétisé ce printemps. « Nous avons fait des choses mais c’est un peu lent. Nous recherchions un projet qui pourrait a, nous inspirer et b, qui permettrait à mon personnel et à d’autres personnes d’avoir du travail à un moment où il n’y avait pas beaucoup de travail », a-t-elle déclaré.

Avant de se lancer dans l’événementiel, elle a obtenu un diplôme en marketing de la mode et a travaillé dans la mode à Paris pour le designer Daniel Hechter et plus tard à Londres pour une société de relations publiques qui a travaillé avec des lignes européennes telles que Karl Lagerfeld. Mais ce n’est pas son passé qui a inspiré “Into the Wardrobe”. C’était un article dans un numéro du New Yorker « avec un dessin animé d’un bébé assis sur une chaise avec une paire de pantalons de survêtement à l’extérieur de son placard disant en quelque sorte : ‘Bonjour, vieil ami. Cela fait un moment », a déclaré Senatore. «À l’époque, nous étions tous assis sur le point de revenir. J’ai commencé à penser à ce que ça allait être après un an et demi de retourner au bureau, de sortir en personne, d’enlever son pantalon de survêtement et de remettre de vrais vêtements.

L’objectif est « que les gens repartent en se sentant inspirés par les couleurs, les imprimés et les designs, et en sachant que la mode est à peu près ce qu’ils veulent qu’elle soit. Vous n’avez pas à suivre de règles ou de directives, si vous ne le souhaitez pas », a déclaré Senatore.

Ayant été “un démon” du dessin, de la découpe et de la conception de poupées en papier lorsqu’elle était enfant, elle a reconnu comment les poupées en papier sont tombées dans “les annales de l’histoire à ce stade”. Malgré cela, ils ont été réinventés sous des formes grandeur nature. Il y a aussi une piste de poupée Barbie dans l’installation. Sachant que pendant une pandémie, personne ne veut essayer des vêtements ou mettre un chapeau que d’autres ont porté en raison de problèmes de germes, l’équipe créative a développé d’autres moyens pour que les visiteurs essaient de nouveaux looks. Les tenues de poupées en papier, par exemple, sont sur des formes en plastique qui sont essuyées après que chaque personne les ait tenues contre elles. «Mais ils peuvent changer leur apparence devant une caméra de manière très rapide et compatible avec COVID-19. Il en va de même avec les chapeaux, les cravates et tout.

La création de « Into the Wardrobe » a été réalisée en si peu de temps que Senatore n’a contacté aucune marque de mode. Bien que toutes les choses expérientielles soient une quête pour de nombreuses entreprises de mode, la motivation de Design Foundry pour l’installation n’était pas principalement de séduire de nouveaux clients du secteur. « Il s’agissait plutôt de : « Comment nous réinventons-nous ? Comment pouvons-nous nous maintenir mentalement engagés et physiquement occupés ? » elle a dit.