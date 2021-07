La nouvelle intégration Spotify de Giphy est le partenariat que personne n’a demandé

in

Spotify a annoncé cette semaine un partenariat avec Giphy pour apporter de la musique à vos GIF préférés, ce qui pourrait en laisser certains se gratter la tête.

Grâce au nouveau partenariat, chaque fois que vous recherchez un GIF d’artistes musicaux sélectionnés, vous aurez la possibilité d’accéder directement à leur page Spotify pour une session d’écoute.

“Peu importe comment vous le prononcez, les GIF sont la métaphore visuelle ultime”, a déclaré Spotify dans son annonce. “Et maintenant, grâce à un partenariat avec Spotify et Giphy, la musique peut faire partie de l’équation.”

La sélection d’un GIF à partir du profil Giphy vérifié d’un artiste affichera une balise sous le GIF qui vous invitera à écouter les artistes, et en cliquant dessus, vous accéderez directement à la chanson associée au GIF. Cela devrait fonctionner que vous utilisiez le site Web Giphy ou l’application, qui est disponible sur tous les meilleurs téléphones Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’intégration fonctionne avec des artistes tels que Doja Cat, The Weeknd, Post Malone, Nicki Minaj, The Kid LAROI et Conan Gray, bien que Spotify indique que d’autres seront ajoutés.

C’est certainement une fonctionnalité intéressante et qui semble sortir de nulle part. Cependant, si vous recherchez vraiment un GIF particulier d’un artiste, il y a de fortes chances que vous soyez d’humeur à plonger dans cette chanson en particulier pendant que vous téléchargez ou partagez le GIF avec vos amis.

Quel que soit le processus de réflexion pour cette intégration, cela ne nuira pas à la plate-forme de Giphy et ne sert qu’à mettre Spotify dans plus d’endroits.