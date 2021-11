La nouvelle intelligence artificielle de Nvidia qui pourrait vous aider à trouver une PS5 en stock | La technologie

Cette IA aidera également les joueurs à la recherche d’un RTX 3080 ou les sociétés pharmaceutiques à développer de nouvelles voies pour leurs médicaments de nouvelle génération. C’est ainsi que fonctionne le logiciel ReOpt AI de Nvidia.

Il semble que Nvidia en ait assez de la pénurie de stocks (dont il est seulement à blâmer pour ne pas vraiment couvrir ses graphismes lors du minage de crypto-monnaies), puisqu’il vient d’annoncer un nouveau produit axé sur la fin du manque de stock de PS5 et RTX 3090.

Ce logiciel profite de l’intelligence artificielle de Nvidia pour perfectionner le routage des produits, des usines aux magasins en passant par les maisons, juste à temps pour les offres du Black Friday de cette année, bien que la même chose arrive un peu tard.

Le nouveau logiciel ReOpt AI de Nvidia combine le logiciel d’apprentissage automatique préexistant de l’entreprise avec des données et des algorithmes locaux spécifiques à la région pour déterminer l’itinéraire le plus optimisé que les véhicules de livraison doivent voyager.

Nvidia suggère que son nouvel outil pourrait être une solution à la fois pour les consommateurs et les entreprises, car Les fabricants et les magasins peuvent s’assurer que les chaînes d’approvisionnement fonctionnent aussi bien que possible et que les stocks sont là où ils doivent être.

Certaines entreprises ont déjà adopté le système Nvidia, expliquent-elles dans Tech Radar, et citent en exemple Domino’s Pizza, qui utilise AI ReOpt de Nvidia pour livrer les commandes, ce que nous ne savons pas, c’est si les clients l’ont remarqué ou non.

Ce nouveau logiciel de Nvidia la seule chose qui vous fait essayer résoudre le vieux problème de trouver l’itinéraire le plus efficace entre plusieurs points différentsMême si à petite échelle cela semble facile, dans des approvisionnements mondiaux avec des dizaines de pays impliqués, cette question devient très complexe.

Et, curieusement, les quelques cartes graphiques actuelles sont très douées pour résoudre ces types de problèmes pleins de variables et les événements imprévus de dernière minute. Espérons que ce logiciel arrive à temps pour sauver Noël, ce qui semble déjà difficile.