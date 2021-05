La nouvelle interdiction de Bitcoin en Chine a coulé l’ensemble du marché de la cryptographie – .

Le marché de la cryptographie a été massivement touché en début de séance mercredi, perdant plus de 841 milliards de dollars, une baisse de 41% par rapport au sommet de mercredi de 2,05 billions de dollars. La capitalisation boursière totale de la crypto a atteint un niveau record de 2,57 billions de dollars mercredi dernier, et les prix ont baissé régulièrement depuis, alimentés en partie par les commentaires d’Elon Musk sur le bitcoin. Il a déclaré la semaine dernière que Tesla n’accepterait plus le bitcoin, car l’extraction de la monnaie numérique nuit à l’environnement. Il a suscité des spéculations sur le fait que Tesla abandonnerait ses avoirs en bitcoins, qu’elle a acquis il y a seulement quelques mois. Mais Musk a déclaré que Tesla ne vendrait pas son bitcoin.

Puis, mercredi, les autorités chinoises ont annoncé de nouvelles interdictions sur le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, et l’ensemble du marché s’est effondré. Bitcoin a perdu près de 13800 dollars en valeur, passant de 43840 dollars à 30115 dollars. Il y a une semaine, le bitcoin s’échangeait jusqu’à 57700 $. Au moment d’écrire ces lignes, le bitcoin a récupéré à 39211 $, avec de nombreuses pièces changeant de mains. Tous les autres jetons numériques ont connu des fluctuations de prix similaires au début des négociations.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Cela ressemble à du déjà vu, car le marché a souvent apporté des changements brusques similaires dans les deux sens. Bitcoin et les autres cryptos peuvent atteindre des niveaux records sans avertissement, tout comme ils peuvent soudainement corriger des prix inopinément bas. Bitcoin ne s’est pas échangé aussi bas que 30000 $ depuis début janvier. Toutes les autres pièces ont subi des pertes à deux chiffres mercredi matin, certaines pièces perdant bien plus de 50% de leur valeur en quelques heures.

Les ventes de panique, les nouvelles d’appels de marge et les personnes appelant à acheter la baisse sont tous des événements réguliers pour ces fluctuations massives de prix sur le marché de la crypto-monnaie. Cette volatilité massive et la promesse de gains monstrueux attirent de nombreuses personnes sur le marché. Mais la position de la Chine sur les crypto-monnaies rendra difficile pour certaines personnes en Chine continentale d’acheter et de vendre des pièces numériques.

Trois organismes de l’industrie chinoise, dont l’Association nationale chinoise de financement Internet, l’Association bancaire chinoise et l’Association chinoise de paiement et de compensation, ont annoncé mardi dans un communiqué conjoint que les institutions financières et les sociétés de paiement sont interdites de fournir des transactions de crypto-monnaie.

“Récemment, les prix de la crypto-monnaie ont grimpé en flèche et ont chuté, et le commerce spéculatif de la crypto-monnaie a rebondi, portant gravement atteinte à la sécurité des biens des personnes et perturbant l’ordre économique et financier normal”, ont déclaré les trois organismes dans un communiqué conjoint, via ..

La déclaration a également déclaré que les monnaies virtuelles «ne sont pas prises en charge par la valeur réelle», une prémisse avec laquelle de nombreux experts en cryptographie pourraient être fortement en désaccord. Les trois régulateurs ont souligné le risque du crypto trading, affirmant que les prix peuvent être facilement manipulés et que les contrats de trading ne sont pas protégés par la loi chinoise.

Il s’agit de la dernière tentative de la Chine pour contrôler le commerce cryptographique dans la région. La nouvelle interdiction empêchera les banques et les services de paiement en ligne d’offrir à leurs clients tout service lié au trading de crypto-monnaie. Ils ne peuvent pas prendre en charge l’enregistrement, le trading, la compensation et les règlements impliquant des crypto-monnaies comme le bitcoin.

Les institutions ne peuvent pas offrir de services d’épargne, de confiance ou de mise en gage à la crypto-monnaie. Ils ne peuvent pas accepter les paiements cryptés pour les services, et le bitcoin et d’autres jetons peuvent être utilisés à des fins d’investissement.

Les particuliers peuvent toujours détenir des crypto-monnaies dans le pays, mais les échanger semble presque impossible. La Chine a interdit les échanges cryptographiques et les offres initiales de pièces (ICO) dans le pays il y a quelques années.

Les tentatives précédentes de la Chine pour censurer le commerce des crypto-monnaies ont eu le même effet sur le marché, envoyant le bitcoin et toutes les autres pièces dans une spirale descendante. Ces baisses effrayantes ne durent généralement pas longtemps, car de nombreux acheteurs sont prêts à acheter des devises numériques à des prix avantageux auprès d’investisseurs de détail qui paniquent.

En 2017, la Chine a fermé tous ses échanges locaux de crypto-monnaie, qui représentaient 90% du commerce mondial de bitcoins. En juin 2019, la Banque populaire de Chine a déclaré qu’elle aurait un accès noir à toutes les bourses nationales et étrangères et aux sites Web de l’ICO.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission