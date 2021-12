La nouvelle interface Office basée sur Windows 11 commence à atteindre les utilisateurs aujourd’hui, également sur Windows 10 | La technologie

Annoncée en début d’année, la nouvelle interface basée sur Windows 11 commence enfin à toucher tous les utilisateurs d’Office.

Microsoft Office changer d’apparence égaliser avec les nouveautés esthétiques de Windows 11. C’est juste ça, un changement esthétique qui n’ajoute pas de nouvelles fonctionnalités, mais quelques changements d’usage.

C’est une tradition chez Microsoft : lorsqu’il change de système d’exploitation, il adapte son logiciel au nouveau design, pour homogénéiser l’esthétique de tout son catalogue.

La nouvelle interface Office basée sur Windows 11 Il a été annoncé au début de l’année, et bien que certains utilisateurs aient pu l’essayer en été, c’est aujourd’hui que a commencé à toucher tous les utilisateurs des différentes versions d’Office 365 et le décrié Office 2021.

Ce changement esthétique peut être activé dans Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, mais il n’est pas encore disponible dans Access, Project, Publisher ou Visio.

Il est important de noter que bien que la mise à jour inclue les modifications cosmétiques publiées dans Windows 11, atteint également les utilisateurs d’Office utilisant Windows 10.

Les changements sont abondants, mais la plupart d’entre eux sont subtils.

Maintenant les fenêtres ont des bords arrondis, ils perdent la bande bleue au profit du thème par défaut dans Windows ou Office, changer l’esthétique de certaines icônes, et quelque chose d’autre.

L’un des changements les plus évidents est que les couleurs s’adaptent automatiquement au thème Windows, y compris le mode sombre, comme on peut le voir dans la capture d’écran précédente.

Une autre nouveauté que vous devez savoir est que La barre d’outils d’accès rapide n’est désormais plus active par défautil est masqué dans le ruban de menu. Si vous souhaitez l’utiliser, vous devez l’activer manuellement.

Au moins pour l’instant les utilisateurs peuvent choisir s’ils veulent ou non l’utiliser. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, l’icône du haut-parleur offre la possibilité d’activer ou de désactiver la nouvelle interface.

Ces changements ne sont que cosmétiques, et ne seront pas les derniers, ni les plus importants. Microsoft travaille sur une restructuration radicale de l’interface Officemais il faudra encore un an ou deux pour arriver.