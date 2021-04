La nouvelle interface utilisateur de Google Play Store tue le menu des hamburgers, pour le meilleur ou pour le pire

Il y a eu des chuchotements de Google travaillant sur une actualisation de l’interface utilisateur pour le Play Store depuis un certain temps maintenant. La dernière fois que Play Store a reçu un nouveau look, c’était en 2019, lorsqu’il a déployé le nouveau thème Matériau avec un nouveau jeu de couleurs et une barre de navigation inférieure. Bien que ces éléments soient restés, cette dernière refonte déplace certains éléments de l’interface utilisateur dans le but de rendre les choses plus propres.

Lorsque vous ouvrez pour la première fois la nouvelle interface utilisateur du Play Store, vous remarquerez que le menu hamburger sur le côté gauche n’est plus là. Vous serez accueilli par un dialogue vous indiquant que les éléments du menu Play Store ont tous été déplacés vers la vignette de votre profil. Cliquez dessus pour afficher le menu, qui a été condensé. Par exemple, l’option permettant d’ouvrir les applications Play Livres ou Play Films et TV a été déplacée vers la bibliothèque avec la liste de souhaits. Les paiements et les abonnements ont également été condensés en un seul élément de menu.

Le menu des paramètres fait également l’objet d’une refonte, qui avait déjà été repérée auparavant. Au lieu de lister tous les paramètres, ils sont maintenant condensés dans des dossiers extensibles qui indiquent où vous pouvez trouver certains paramètres. Certains éléments de la recherche d’applications sont également modifiés. Une recherche va maintenant afficher une carte agrandie sur laquelle vous pouvez facilement appuyer pour installer l’application au lieu de lancer d’abord la page de l’application.

Malheureusement, toutes les modifications apportées au Play Store ne sont pas mises en avant, certains se plaignant de la façon dont Google cache les éléments de menu et les rend plus difficiles à trouver:

Je comprends que personne n’aime plus les menus de hamburgers (je pense qu’ils vont bien!), Mais c’était stupide quand Apple a caché un tas de fonctions de l’App Store sous votre photo de profil et c’est stupide que Google Play suive https://t.co / KTPfy8SaCR – Dieter Bohn (@backlon) 7 avril 2021

Il est à noter qu’un problème avec le menu hamburger était qu’il était inaccessible grâce à la taille croissante des meilleurs téléphones Android comme le Samsung Galaxy S21 Ultra. La navigation gestuelle de Google dans Android n’est souvent pas fiable à cet égard et n’a pas fait grand-chose pour résoudre ce problème. Déplacer le menu vers un autre élément en haut de l’écran semble aggraver les choses, car appuyer sur la vignette du profil semble être la seule option maintenant.

Avez-vous déjà reçu la nouvelle interface utilisateur du Play Store? Que pensez-vous des changements?

