La nouvelle invention d’Apple pourrait changer la donne pour l’iPhone pliable – .

Apple ne commente jamais les rumeurs et les spéculations sur les produits inopinés, et il dévoile rarement de nouveaux appareils avant qu’ils ne soient prêts à être lancés. L’iPhone pliable est l’un de ces produits mystérieux qu’Apple développerait actuellement à huis clos. Mais l’iPhone pliable ne sera pas lancé avant au moins quelques années de plus, car Apple doit perfectionner quelques innovations clés avant de fabriquer le combiné.

La principale préoccupation des appareils pliables reste l’écran, qui est à la fois le composant le plus excitant et le plus fragile d’un téléphone pliable. Apple ne fera jamais ce que Samsung a fait avec le Galaxy Fold. Le géant coréen a lancé le pliable de première génération sans garantir que le combiné puisse résister à une utilisation réelle. Les premiers critiques ont trouvé non pas un mais deux défauts distincts, obligeant Samsung à retarder le lancement de près de six mois afin de pouvoir résoudre ces problèmes de conception catastrophiques.

Bien qu’Apple ne commente pas les rumeurs, il y a une chose qu’Apple ne peut pas protéger, c’est la divulgation des innovations clés qui pourraient l’aider à créer ses premiers iPhones pliables. Une de ces découvertes nous indique qu’Apple travaille sur une technologie d’écran qui offrirait aux appareils pliables une bien meilleure protection contre les fissures.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Structure de recouvrement / fenêtre intitulée Hybrid pour les applications d’affichage flexible, la demande de brevet numéro 20210096595 a été vue pour la première fois par Patently Apple. Déposée à la mi-octobre 2020, la demande est une continuation de brevets précédents décrivant une technologie qui pourrait prévenir les dommages potentiels à l’écran dans les appareils pliables:

Des modes de réalisation décrivent des modules d’affichage et des structures de couche de couverture protectrice. En particulier, des modes de réalisation décrivent des structures de couche de couverture de protection qui peuvent être mises en œuvre dans des modules d’affichage incurvés, flexibles, conformables et pliables, et en particulier avec des panneaux d’affichage incurvés, flexibles, conformables et pliables. Divers modes de réalisation sont décrits dans lesquels une couche de revêtement dur est appliquée sur un substrat de support transparent pour former une structure de couche de couverture protectrice. La couche de revêtement dur peut être caractérisée comme possédant un module élastique inférieur, un allongement à la rupture plus élevé et éventuellement une dureté inférieure à celle du substrat de support transparent. Dans un aspect, une telle structure hybride peut empêcher la formation de fissures dans le substrat de support transparent. Dans un autre aspect, une telle structure hybride peut déplacer le plan neutre de la couche de couverture protectrice de sorte que les surfaces du substrat de support transparent voient une déformation plus faible lors de la flexion.

Le brevet contient des images explicites montrant des appareils qui se replient à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur, ainsi que des gadgets qui peuvent ressembler aux appareils Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de Samsung. Apple couvre essentiellement toutes ses bases, car on ne sait pas quel type d’iPhone pliable il fabriquera finalement. La société aurait testé les deux types de modèles pliables.

D’après le brevet: «Des essais de flexion ont été effectués jusqu’à la rupture (propagation de fissures) des deux échantillons d’essai. L’échantillon de base de la Fig. 4A a donné un rayon minimum de 3,05 mm à la rupture (propagation des fissures). Comme illustré, la formation et la propagation de la fissure 420 ont commencé à un site de fissure 410. L’échantillon d’essai de la Fig. 4B a donné un rayon minimum de 2,60 mm à la rupture. La formation et la propagation de la fissure 420 n’ont pas commencé au niveau d’un site de fissure 410, mais se sont plutôt formées et propagées à partir d’un site non rayé à l’extérieur de la zone de revêtement de la couche de revêtement dur 104. Comme démontré, la couche de revêtement dur 104 semble avoir fourni un niveau de durabilité plus élevé et protégé les sites de fissures préexistants 410 de la propagation ainsi que la formation et la propagation de nouveaux sites de fissures où la couche de revêtement dur 104 s’est formée. Source de l’image: Apple via USPTO

La demande de brevet couvre de nouvelles revendications décrivant la couche de couverture qui se trouverait au sommet de l’écran pour protéger contre les fissures et la propagation des fissures. Apple envisage d’appliquer une couche protectrice qui pourrait inclure des particules de céramique sur un couvercle d’écran rigide en verre et saphir. La charge particulaire, y compris la céramique, serait dispersée dans une matrice polymère qui recouvre l’écran.

Une précédente découverte de brevet a montré qu’Apple développe une technologie de charnière qui pourrait fournir un support à un écran pliable pendant qu’un téléphone est plié et déplié. La charnière permettrait à l’utilisateur de faire fonctionner le téléphone dans différents modes.

Extrait du brevet: «FIG. 12A illustre une application de flexion vers l’extérieur, tandis que la Fig. 12B illustre une application de pliage vers l’intérieur. Dans un mode de réalisation, le panneau d’affichage 150 et la couche de couverture protectrice 100 sont capables de se plier à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur. Dans un mode de réalisation, la couche de protection 100 fléchit avec le panneau d’affichage flexible 150 et comprend un substrat de support transparent 102 et une couche de revêtement dur 104 recouvrant une surface extérieure 103 du substrat de support transparent 102. » Source de l’image: Apple via USPTO

Comme toujours avec la technologie décrite dans les brevets, rien n’indique si Apple utilisera jamais ces innovations dans un produit commercial. Mais le nombre croissant de brevets qui ont fait surface indique qu’Apple développe la technologie nécessaire pour produire en masse des appareils pliables qui sont encore plus robustes que n’importe quel téléphone pliable actuellement disponible.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de la caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.