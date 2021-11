La nouvelle invite d’évaluation des podcasts Apple augmente artificiellement le score de l’App Store

Avec le lancement d’iOS 15.1, Apple a introduit une nouvelle invite pour l’application Podcasts qui demande aux clients de l’évaluer, et en fin de compte, la confusion sur ce qui est évalué a conduit à une note App Store artificiellement gonflée pour l’application Podcasts.



Avant le lancement d’iOS 15.1 le 25 octobre, l’application Podcasts avait 1,8 étoile et de nombreuses critiques négatives de la part de clients mécontents de la conception de l’application. Maintenant qu’Apple demande aux clients d’évaluer l’application, les notes de l’App Store pour l’application Podcast ont atteint 4,7 étoiles, une différence flagrante.

Apple n’a apporté aucun changement majeur à l’application Podcasts, de sorte que les clients ne sont pas soudainement plus satisfaits de sa conception et de ses performances – au lieu de cela, de nombreuses personnes laissent des notes pour les podcasts eux-mêmes. Comme l’a noté Kosta Eleftheriou et souligné aujourd’hui par The Verge, de nombreuses critiques concernent les podcasts disponibles via l’application Podcasts, et non les fonctionnalités de l’application.

La meilleure critique de l’App Store commence actuellement par « Meilleur podcast de tous les temps ! », le critique faisant l’éloge du podcast qu’il écoutait au moment où l’invite de critique est apparue.



Le reste des critiques est un mélange de commentaires d’une étoile sur la conception de l’application Podcasts et de critiques positives pour le contenu des podcasts.



Avec l’invite d’avis, l’application Podcasts reçoit des milliers d’avis par jour, et beaucoup d’entre eux sont positifs. Apple a confirmé à The Verge qu’il utilisait une nouvelle invite, la même disponible pour tous les développeurs. « Avec la sortie d’iOS 15.1 le mois dernier, Apple Podcasts a commencé à inviter les auditeurs à laisser une note et un avis comme la plupart des applications tierces – en utilisant l’invite standard d’évaluation et d’évaluation disponible pour tous les développeurs », a déclaré un porte-parole.

Comme le souligne The Verge, Apple n’enfreint aucune règle en utilisant cette invite qui est un problème standard dans les applications tierces, mais elle est trompeuse pour les clients à la recherche d’une expérience de podcast idéale. L’application Podcasts est l’application numéro un qui apparaît lorsque vous recherchez des « podcasts », même si les évaluations inchangées suggèrent que d’autres applications de podcast offrent une meilleure interface utilisateur.

En regardant les critiques d’applications de podcast tierces, la majorité des notes concernent les applications elles-mêmes, et les clients ne semblent pas offrir accidentellement des critiques pour le contenu de podcast, comme c’est le cas avec l’application Podcasts. Il n’est pas clair si Apple envisage de supprimer son invite de notation in-app déroutante pour l’application Podcasts, mais les avis pour l’application Podcasts ne doivent certainement pas être fiables.

Les clients sont de plus en plus mécontents de l’application Podcasts depuis iOS 14.5, date à laquelle Apple a introduit un changement de conception qui a entraîné plusieurs bogues allant de problèmes de synchronisation à un problème entraînant le retéléchargement d’un grand nombre d’épisodes de podcast en même temps. En fait, il y a eu un grand nombre de plaintes, ce qui a conduit Apple à apporter quelques modifications à iOS 14.6, mais l’application a continué à accumuler des commentaires négatifs.