La nouvelle licorne de Seattle: Rec Room lève 100 millions de dollars alors que la popularité des jeux sociaux alimente une forte croissance

(Image de la salle de jeux)

Rec Room, basée à Seattle, a levé 100 millions de dollars de nouveaux fonds. La start-up de développement de jeux est désormais évaluée à 1,25 milliard de dollars après une année de croissance explosive au cours de laquelle les joueurs ont utilisé la plate-forme pour se connecter pendant la pandémie COVID-19. C’est la dernière startup de la région de Seattle à atteindre le statut de «licorne» avec une valorisation d’un milliard de dollars ou plus.

Lors d’un appel vidéo de l’hôpital où lui et sa femme ont accueilli un petit garçon ce week-end, le PDG et co-fondateur Nick Fajt était enthousiasmé par la start-up de 5 ans qu’il élevait en licorne à Seattle, où une majorité de les plus grandes entreprises technologiques opèrent dans le domaine des logiciels d’entreprise ou du cloud computing.

«Je suis vraiment enthousiasmé par Seattle en tant qu’écosystème de démarrage», a déclaré Fajt. «Je pense que vous voyez de plus en plus de grandes entreprises convaincantes se développer à Seattle. Nous sommes l’un des nombreux et nous sommes ravis d’ajouter une entreprise sociale de consommation à ce mélange. »

Comment ça fonctionne: Rec Room est un téléchargement gratuit qui permet aux joueurs d’utiliser une collection d’outils pour créer des salles virtuelles, des objets et des jeux jouables, tels que le paintball et le laser tag, avec une grande quantité de contenu créé par la communauté qui ne cesse de croître.

Lorsque . a visité le bureau de l’entreprise et testé Rec Room en 2017, la startup se concentrait sur la réalité virtuelle. Mais moins de la moitié de ses utilisateurs utilisent désormais la réalité virtuelle. Rec Room a initialement été créée en juin 2016 sur la vitrine numérique Steam, mais s’est depuis développée pour inclure plusieurs autres plates-formes, notamment iOS, PlayStation 4, Xbox et Oculus. La société prévoit de lancer une application Android plus tard cette année.

Traction: Rec Room a attiré 15 millions d’utilisateurs à vie et plus de 2 millions de personnes ont créé du contenu sur la plate-forme. La croissance des revenus de 566% d’une année à l’autre a été en partie alimentée par la pandémie et les tendances en matière de rassemblements sociaux en ligne. L’entreprise n’est pas encore rentable.

«Nous avons vu beaucoup de croissance l’année dernière. Et honnêtement, ce n’était pas une année atypique pour nous », a déclaré Fajt, qui était auparavant chez Microsoft en tant que producteur et directeur de programme sur HoloLens. «Nous avons essentiellement eu quatre ans maintenant de croissance à deux chiffres ou de 100%.»

Bien que beaucoup de ses utilisateurs soient des adolescents, la personnalisation de Rec Room le rend approprié pour des fonctions autres que les jeux. C’est un endroit incontournable pour toutes sortes de lieux de rencontre numériques, y compris des cours, des réunions d’entreprise, des mariages, des réunions de famille, des séances de thérapie de groupe, des clubs de lecture, etc.

Nick Fajt, PDG et co-fondateur de Rec Room. (Photo de fichier .)

Société de jeux ou société sociale? Lorsqu’on lui a demandé si Rec Room était un jeu, une application sociale ou une plate-forme de contenu généré par les utilisateurs, Fajt a déclaré que la réponse que la société donne normalement est … oui.

«Cela peut être n’importe laquelle de ces choses», a-t-il dit. «Ces entités, qui étaient probablement distinctes, nous les voyons en quelque sorte fusionner. Je pense qu’à bien des égards, le jeu est le nouveau social. »

Et Rec Room capitalise sur le mécontentement des utilisateurs à l’égard des médias sociaux traditionnels, qui, selon Fajt, sont antérieurs à la pandémie et resteront probablement après la pandémie.

«En fin de compte, les médias sociaux ne sont pas super sociaux – c’est vous seul, qui parcourez un fil. Et je pense que cela crée ce besoin pour les gens d’avoir une connexion sociale en temps réel », a-t-il déclaré.

Quelques nouvelles passionnantes à partager sur Rec Room! pic.twitter.com/QSjFBJDHsz – Damir Becirovic (@damirbecirovic) 24 mars 2021

Un autre grand joueur: «Roblox» est peut-être le hit de jeu le plus connu construit autour du contenu généré par les utilisateurs. La société, qui vient d’être introduite en bourse et qui est évaluée à environ 45 milliards de dollars, est une «entreprise incroyable» qui a réveillé beaucoup de gens aux possibilités de la verticale, selon Fajt. Mais Rec Room aime la façon dont ses utilisateurs peuvent créer dans l’application elle-même et passer du statut de joueur à celui de créateur, plusieurs fois au cours d’une session.

«La façon dont vous construisez dans Rec Room ressemble beaucoup plus à la construction de« Minecraft »», a déclaré Fajt. « Vous pouvez le faire et vous pouvez le publier sur toutes ces différentes plates-formes sans savoir coder, sans savoir comment utiliser les outils de modélisation 3D, sans comprendre comment fonctionne l’autorité de mise en réseau. »

Le lancement par Rec Room du programme de compensation des créateurs vise à verser plus d’un million de dollars de bonus aux utilisateurs de Rec Room qui ont créé un contenu particulièrement populaire pour le jeu.

(Image de la salle de jeux)

Investisseurs: Rec Room a levé 149 millions de dollars de financement total et le nouveau cycle intervient quelques mois seulement après que la société ait levé 20 millions de dollars en décembre. Le nouveau financement a été dirigé par les investisseurs existants Sequoia Capital et Index Ventures, avec la participation de l’investisseur existant Madrona Venture Group, basé à Seattle. Stephanie Zhan de Sequoia Capital a déclaré au Wall Street Journal que Rec Room prévoyait de devenir publique. Les autres bailleurs de fonds incluent First Round, Acequia, Vulcan, Maveron, Anorak, Betaworks, The Venture Reality Fund et des investisseurs providentiels.

Objectif d’acquisition? «Je mentirais si je disais qu’il n’y avait pas de conversations qui se produisent de temps en temps», a déclaré Fajt pour savoir si son entreprise a suscité l’intérêt des grandes sociétés de technologie ou de jeux. «Notre objectif est de savoir comment faire de Rec Room la plus grande entreprise autonome et durable… qui va vraiment durer, qui aura vraiment un impact sur la culture, qui aura vraiment une influence positive sur la vie des gens.»

Nombre d’employés: «Nous embauchons une tempête», a déclaré Fajt à propos de Rec Room, qui est n ° 140 sur le . 200, notre indice classé des startups du nord-ouest du Pacifique. Avec un peu plus de 90 employés maintenant, Fajt a déclaré que le plan était de dépasser largement les 150 d’ici l’année prochaine, et c’est une grande partie de la destination du nouveau financement.

Nouvel espace de bureau: Peu de temps avant que les employés ne se dispersent pour travailler à distance au début de la pandémie, Rec Room s’installait dans un nouveau bureau à Elliott Bay Office Park, après des années dans le quartier de Belltown. Le bâtiment abrite également Zipwhip. Fajt a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce que l’avenir nous réservait en ce qui concerne le lieu de travail et la fréquence de travail des gens, mais il est ouvert à l’embauche à distance.

«Nous avons des gens partout, mais je pense que nous allons probablement maintenir une sorte de présence au bureau parce que je pense que certaines personnes aiment ça», a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que nous leur imposerons d’être là cinq jours par semaine, mais c’est à leur disposition. Si vous voulez contourner un tableau blanc et dessiner quelque chose, j’espère que c’est une chose que nous pouvons fournir. »