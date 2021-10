La nouvelle ligne de maillots de bain ‘See-Through’ de Kylie Jenner explose sur les réseaux sociaux

«C’est un conseil tronqué et ils veulent le garder ainsi pour avoir une participation majoritaire. Cela les aide à prendre des décisions unilatérales contre les intérêts des actionnaires, la gouvernance d’entreprise, la loi sur les sociétés, Sebi LODR et même les circulaires de la RBI », ont ajouté des sources. La Reserve Bank of India […] More