La nouvelle loi chinoise sur la sécurité maritime : qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde et la région ?

Certains experts ont également qualifié cette décision de geste juridique de Pékin pour défendre et consolider ses revendications dans la mer de Chine méridionale.

La question de la liberté de navigation à travers la mer de Chine méridionale est devenue plus obscure récemment, alors que la Chine a adopté une nouvelle loi sur la sécurité du trafic maritime le 29 août 2021. Cette loi, entrée en vigueur le 1er septembre 2021, affirme que la Chine exigera une plage des navires « à déclarer leurs informations » lorsqu’ils traversent ce que le pays considère comme ses « eaux territoriales », dont la plupart sont actuellement en proie à des différends.

L’Administration de la sécurité maritime en Chine a déclaré que les navires entrants doivent fournir des informations sur le navire et la cargaison, notamment leur nom, leur indicatif d’appel, la position actuelle du prochain port d’escale et l’heure d’arrivée estimée. L’avis, daté du 27 août 2021, mentionnait également que les exigences de déclaration s’appliquaient aux sous-marins, aux navires nucléaires, aux navires transportant des matières radioactives, aux navires transportant du pétrole en vrac, des produits chimiques, du gaz liquéfié et d’autres substances toxiques et nocives, ainsi qu’aux autres navires qui pourraient être considérée comme une « menace » pour la sécurité maritime du pays. Ils ont également averti que l’Administration de la sécurité maritime a le pouvoir de dissiper ou de rejeter l’entrée d’un navire dans les eaux chinoises s’il s’avère que le navire constitue une menace pour la sécurité nationale de la Chine.

Application de la nouvelle loi

L’avis, cependant, ne mentionnait pas comment il appliquerait ces dispositions, seulement que la «loi» serait appliquée. La loi sur la sécurité du trafic maritime elle-même est également ambiguë quant au mécanisme d’application des règlements auxquels elle se rapporte. Cela a conduit à comparer cette nouvelle loi à la déclaration de 2013 de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) que la Chine avait faite au-dessus de la mer de Chine orientale. En général, les ADIZ sont utilisées pour identifier, localiser et contrôler les aéronefs à des fins de sécurité, bien qu’elles n’aient aucune base légale dans les statuts internationaux, et qu’elles ne soient pas non plus considérées comme des territoires de l’espace aérien du pays eux-mêmes. Dans le cas particulier de la Chine, l’ADIZ avait l’intention de rendre obligatoire l’identification de tous les aéronefs étrangers, même dans l’espace aérien international, aux autorités chinoises. Cependant, peu a été fait pour faire respecter l’ADIZ. Compte tenu de cela, les experts ont exprimé des doutes quant à l’application par la Chine de cet édit. Alors que certaines parties peuvent se conformer, les acteurs « les plus importants et les plus importants » ne le feront pas. Cela inclut les pays qui ont des différends sur les eaux territoriales avec la Chine dans les mers de Chine méridionale et de Chine orientale, et les grandes nations occidentales telles que les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont rejeté les revendications territoriales chinoises.

Il existe également des divergences d’opinion concernant le déménagement en Chine. Les experts diplomatiques et juridiques en Chine ne savent pas si les nouvelles règles sont réalisables en termes de mise en œuvre. Certains experts ont également qualifié cette décision de geste juridique de Pékin pour défendre et consolider ses revendications dans la mer de Chine méridionale.

Obstacles

La Chine a de multiples différends territoriaux avec le Japon et les pays d’Asie du Sud-Est au sujet des frontières maritimes en mer de Chine orientale et méridionale. La Chine insiste sur une revendication « historique » sur une grande majorité de ces mers qui dépasse les 12 milles marins (22,2 km) stipulés comme zones économiques exclusives (ZEE) par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). La Chine a également construit des îles artificielles et intensifié sa présence navale dans le but de pousser plus loin ses ZEE. Toutes ces actions ont été menées au mépris direct de la décision de 2016 d’un tribunal international, qui avait jugé les revendications et actions chinoises en mer de Chine méridionale contraires à l’UNCLOS.

Bien que les arguments ci-dessus indiquent que les nouvelles règles sont largement conçues comme un message politique, la menace posée par la Chine ne peut être niée. Il y a eu plusieurs incidents récents où la Chine a déployé sa marine comme moyen d’intimider les nations revendicatrices, comme le montrent les récents 200 navires de guerre patrouillant près des frontières des Philippines autour du récif de Pentecôte en avril 2021. Plus tôt cette année, Pékin avait adopté une autre loi qui autorisait explicitement ses garde-côtes à tirer sur des navires étrangers.

Le directeur adjoint de l’Institut national chinois d’études sur la mer de Chine méridionale estime que bien que ce règlement ne détaille pas les sanctions en cas de non-respect, l’administration maritime traiterait les infractions conformément aux lois pertinentes, y compris la loi sur les garde-côtes. Lus ensemble, cela brosse un tableau inquiétant où la Chine pourra restreindre la navigation des navires juste par la promesse de les couler en cas de non-respect de ses règles arbitraires. Il y a donc un sentiment d’urgence qui monte à l’égard de l’expansionnisme chinois, étant donné que ces eaux contestées ont une importance à la fois géostratégique et économique, notamment en raison des ressources maritimes et des gisements de schiste qu’elles pourraient avoir.

Quels sont les résultats de la loi pour l’Inde?

Quant à l’Inde, en 2019-2020, environ 18% de ses échanges commerciaux transitaient par la mer de Chine méridionale, mais la majeure partie était destinée à la Chine. Les affirmations selon lesquelles plus de 50 pour cent de son commerce passe par la voie navigable ne sont tout simplement pas corroborées par les chiffres.

Le commerce de l’Inde avec la Chine a dépassé 81 milliards de dollars au cours de cette période, tandis que la valeur combinée de ses échanges avec la Corée du Sud, le Japon et Taïwan était la moitié de ce chiffre, auxquels s’ajoutent 34 milliards de dollars pour Hong Kong.

Le commerce mondial total de l’Inde s’élevait à 844 milliards de dollars au cours de cette période. L’Inde a un autre levier contre les efforts chinois pour interdire le trafic, elle peut faire de même pour le trafic à destination de la Chine dans la région des îles Andaman et Nicobar où elle se trouve à une extrémité du détroit de Malacca.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.