La nouvelle loi du gouvernement du Rajasthan suscite des inquiétudes concernant le mariage des enfants, écrivent des ONG à CM Ashok Gehlot

in

Le NCPCR a demandé au gouvernement de reconsidérer les dispositions du projet de loi, affirmant qu’il donne une légitimité aux mariages d’enfants et contrevient à plusieurs lois sur la protection de l’enfance.

Plusieurs ONG travaillant pour le bien-être des femmes et contre le mariage des enfants ont écrit au ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, pour s’opposer au projet de loi d’amendement sur les mariages 2021 du gouvernement de l’État, qui stipule que les mariages, y compris ceux de mineurs, doivent être enregistrés.

Le projet de loi, lorsqu’il a été adopté par l’assemblée de l’État le mois dernier, a suscité un tollé parmi ceux qui luttent contre le mariage des enfants, le qualifiant de projet de loi rétrograde. La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant a demandé au gouvernement de reconsidérer les dispositions du projet de loi, affirmant qu’il donne une légitimité aux mariages d’enfants et contrevient à plusieurs lois sur la protection de l’enfance.

Samedi dernier, le président du NCPCR, Priyank Kanoongo, a écrit au ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, soulignant que les dispositions du projet de loi pourraient avoir un impact sérieux sur « l’état physique, psychologique, social et éducatif des mineurs dans l’État ».

La commission craignait que la promulgation du projet de loi n’ait de graves conséquences sur l’état physique, psychologique et social des mineurs, ainsi que sur leur éducation. Il a demandé au gouvernement de reconsidérer le projet de loi et de le réviser conformément à la loi et au bien-être des enfants dans l’État.

“Le projet de loi … stipule que le mariage entre l’époux qui n’a pas 21 ans révolus et la mariée qui n’a pas 18 ans révolus peut être enregistré par les parents ou tuteurs dans les 30 jours suivant le mariage”, a déclaré le NCPCR dans le communiqué. lettre.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.