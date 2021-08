La nouvelle loi européenne forcera-t-elle la main d’Apple ?

Apple a remplacé le connecteur Lightning propriétaire de l’iPad Pro par un port USB-C. C’est le genre de connecteur que l’on trouve sur la plupart des appareils électroniques et sur tous les téléphones Android. Puis Apple a lancé l’année dernière l’iPad Air avec un port USB-C, alimentant davantage les spéculations selon lesquelles l’USB-C pourrait remplacer Lightning sur d’autres appareils Apple iOS. L’iPad mini 6 pourrait être le prochain en ligne, selon certaines rumeurs. Mais l’iPhone 13 sera toujours livré avec un connecteur Lightning. Apple ne devrait même pas remplacer le port Lightning par USB-C sur l’iPhone à l’avenir. Mais l’Union européenne réfléchit à une nouvelle législation qui pourrait obliger les fournisseurs de smartphones à adopter un port de charge standard pour les appareils mobiles.

L’USB-C est partout, sauf l’iPhone

Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait qu’Apple adopterait l’USB-C pour l’iPhone à l’avenir. Nous avons même eu des rumeurs selon lesquelles une génération d’iPhone particulière ou une autre ferait basculer un port USB-C au lieu de Lightning. Ceux-ci n’ont jamais abouti. Au contraire, des rapports plus récents indiquaient qu’Apple lancerait plutôt un iPhone sans port qui se rechargerait sans fil avant d’adopter l’USB-C sur ses téléphones.

Cela dit, l’USB-C est pratiquement la norme sur tous les appareils Android. D’autres périphériques utilisent le même port pratique pour le chargement et le transfert de données. Commandez n’importe quel nouvel iPhone sur l’Apple Store aujourd’hui et vous recevrez un chargeur Lightning vers USB-C dans la boîte. Cela garantit que le câble de charge fonctionnera avec tous les chargeurs USB-C disponibles. De plus, seuls les chargeurs USB-C peuvent offrir des vitesses de charge plus rapides aux nouveaux modèles d’iPhone.

Le câble Lightning vers USB-C permet également aux utilisateurs d’iPhone de connecter leurs téléphones à des MacBook dotés uniquement de ports USB-C. Lorsque Apple a lancé pour la première fois des modèles de MacBook uniquement USB-C, cela a créé une situation inhabituelle pour les utilisateurs d’iPhone. Ils avaient besoin d’un tas de dongles pour connecter l’iPhone à un nouveau MacBook.

La nouvelle loi européenne pourrait avoir un impact sur Apple

Selon ., la Commission européenne présentera en septembre une législation visant à établir un chargeur commun pour les appareils mobiles vendus dans la région. Cette décision pourrait avoir un impact plus important sur l’iPhone que ses rivaux. La plupart des fabricants d’appareils Android sont déjà livrés avec des ports USB-C.

L’UE a tenté d’adopter une législation similaire il y a quelques années, mais a échoué. Une étude réalisée en 2019 a révélé que les appareils mobiles dans l’UE étaient proposés avec trois options de charge. La moitié des appareils avaient un connecteur microUSB, 29% avaient un port USB-C et 21% étaient des iPhones avec des connecteurs Lightning.

La législation est actuellement en cours de rédaction, et on ne sait pas quelles pourraient être ses dispositions. Les législateurs du Parlement européen ont voté massivement l’année dernière en faveur d’un chargeur commun. Ils ont déclaré qu’un chargeur commun serait plus pratique pour les utilisateurs et aurait un impact positif sur l’environnement.

Apple a déclaré en 2018 que l’adoption de lois pour un chargeur commun nuirait à l’innovation et créerait des déchets électroniques supplémentaires. L’année dernière, Apple a cessé d’inclure des chargeurs et des écouteurs dans la boîte de l’iPhone, invoquant des préoccupations environnementales.

Le rapport indique également qu’Apple, Samsung, Huawei et Nokia ont signé un protocole d’accord volontaire il y a plus de dix ans. Ils ont convenu d’harmoniser les chargeurs pour les nouveaux smartphones lancés en 2011 ou plus tard. Cela a entraîné une réduction significative du nombre de chargeurs. Le marché a convergé vers le microUSB. Mais Apple a introduit le connecteur Lightning avec l’iPhone 5 en 2012. Apple a continué à utiliser le connecteur depuis.

