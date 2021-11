La nouvelle loi intérimaire, à deux pas d’être approuvée au Congrès

22/11/2021 à 14:55 CET

Gabriel Ubieto

Le projet de loi pour stabiliser l’emploi dans la fonction publique a passé une nouvelle procédure parlementaire ce lundiou. Une majorité de partis au Congrès des députés ont formalisé les amendements afin que tous les intérimaires avec cinq ans ou plus d’ancienneté ininterrompue au même endroit puissent aller au fixe sans opposition, comme l’a avancé le Periódico de Catalunya. La commission tenue ce lundi a approuvé l’accord conclu entre le PSOE, United We Can, ERC et PNV pour s’entendre sur plusieurs de ses amendements et s’accorder sur cette formule quinquennale, avec laquelle ils entendent consolider une partie du personnel de l’Administration qui est est actuellement en fraude de la loi.

La nouvelle loi visant à réduire la temporalité dans la Fonction Publique fait désormais face à son dernier écran. La seule chose qui manque est l’approbation finale en session plénière du Congrès pour que la règle fasse le dernier saut au Sénat et entre pleinement en vigueur. Si les majorités actuelles entre les partis qui ont été armés pour appliquer la norme ne sont pas modifiées, elle prospérera. La principale nouveauté introduite par les parties au texte convenu entre le gouvernement et les syndicats est cette fenêtre afin que, via un concours au mérite, un travailleur public avec un contrat temporaire peut partir pour une durée indéterminée sans avoir à passer par une procédure d’opposition.

La norme pour la stabilisation des tempêtes dans l’Administration est l’un des engagements pris avec l’Union Européenne pour l’arrivée des fonds européens. Et la promesse du gouvernement était de l’avoir pleinement en vigueur avant la fin de cette année. La réforme vise à porter l’emploi temporaire dans le secteur public à 8 %, alors qu’il est actuellement de 31 % ; selon les dernières données de l’INE. La manière d’autoriser les concours de mérite aux infidèles dans la fraude affecte directement, au moins, 300 000 personnes que le gouvernement a détectées et qui occupent des fonctions structurelles. Figurez-vous qu’à partir des plates-formes de travailleurs, ils élèvent jusqu’à 800 000 personnes dans toute l’Espagne.

La première proposition du Gouvernement d’ajouter les voix d’ERC ou de PNV, nécessaires pour que le vote prospère, était d’ouvrir la porte à tous ces intérimaires avec 10 ans d’ancienneté ininterrompue pour pouvoir consolider le poste qu’ils occupaient via le concours. Ce lundi, et après près de deux mois de négociations, les parties ont officialisé en commission des finances et de la fonction publique l’accord visant à réduire ces 10 ans à 5.

En plus de permettre des compétitions compétitives avec plus de poids à vivre pour les stagiaires ayant moins de cinq ans dans le poste. Dans ce cas, l’évaluation de l’ancienneté accumulée s’élèvera jusqu’à 40 %, ce qui favorise les personnes qui sont auparavant dans l’établissement en tant qu’intérimaires par rapport aux nouvelles. Et il envisage également la possibilité que chaque administration décide de ne pas faire de phases éliminatoires d’opposition entre elles, ce qui permettrait aux candidats de prendre la place s’ils ont une moyenne de réussite, même s’ils ont pu suspendre toute épreuve.