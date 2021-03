La Plénière du Congrès des Députés a définitivement approuvé ce mercredi, avec 199 voix pour, 91 contre et 57 abstentions, le projet de loi sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19[feminine, dit décret du «nouvelle normalité».

Parmi les mesures envisagées dans le texte, l’obligation est maintenue pour les personnes, dès l’âge de six ans, porter un masque sur la voie publique, dans les espaces extérieurs et dans tout espace clos à usage public ou ouvert au public. En guise de nouveauté, l’exception – le point a) de la section 1 de l’article 6 – a été supprimée, dans laquelle l’utilisation du masque sur la voie publique était conditionnée au incapacité à garantir la maintenance d’une distance de sécurité interpersonnelle de 1,5 mètre.

En ce qui concerne les fabricants et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché de ces médicaments considérés comme essentiels Dans la gestion de la crise sanitaire causée par le COVID-19, le document indique qu’ils doivent communiquer à la direction de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) le « stock » disponible, la quantité fournie la semaine dernière et le publication prévisionnelle et réception des lots du même, y compris les dates et les montants estimés.

En outre, il prévoit que les administrations compétentes assureront une disponibilité suffisante de professionnels de la santé ayant la capacité de les réorganiser en fonction des priorités à tout moment. Il fait également référence à la garantie d’un nombre suffisant de professionnels impliqué dans la prévention et le contrôle de la maladie, son diagnostic précoce, l’attention aux cas et la surveillance épidémiologique.

Darias: « Ce décret nous permet d’avancer dans la maîtrise de la pandémie »

Lors de son débat de ce mercredi, la ministre de la Santé, Carolina Darias, a souligné que cette règle, dérivée de l’arrêté royal de «nouvelle normalité», va « permettre des progrès dans la maîtrise de la pandémie et aussi dans les fonctions de surveillance, d’inspection et de contrôle des cas « .

«Cette règle sera au cœur de la gestion de la pandémie jusqu’à sa fin. Elle intègre une grande partie de l’engagement acquis lors de la gestion de cette crise douloureuse. Il est appelé à être une source de connaissances pour ceux qui doivent prendre des décisions similaires à l’avenir », a-t-il défendu.

Guillermo Diaz, de Ciudadanos, a applaudi l’incorporation d’un amendement par son groupe pour la suspension pendant toute la pandémie du visa d’inspection médicale pour la prescription de trithérapie dans le traitement des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). « Cela évitera les traitements bureaucratiques pour accéder aux meilleurs traitements », a-t-il célébré.

Le député de la formation « orange », en accord avec le ministre de la Santé, a justifié la nécessité de cette loi: « Nous ne pouvons plus faire face à une pandémie avec des décrets royaux, sauf pour nuancer une règle qui existe déjà. »En tout état de cause, il a exigé que l’Exécutif« propose d’établir une législation qui permettra une meilleure réponse à une telle situation dans le futur.

Laura Marquez, de United We Can, s’est également félicité de l’incorporation dans le texte législatif de la prolongation des contrats de recherche pendant la pandémie, mais a insisté sur le fait qu ‘ »il est nécessaire de résoudre le problème de temporalité dans la recherche scientifique« . » Même les personnes qui recherchent un vaccin dans notre pays ont des contrats temporaires. Nous devons garantir la stabilité de nos scientifiques, mais vraiment, sans tricherie ni carton », a-t-il ajouté.

Aucun amendement PP accepté

En revanche, le député populaire Ana pasteur, ancien ministre de la Santé, a regretté que le document final n’inclue pas aucun des 45 amendements déposés par le principal groupe d’opposition. « Jamais auparavant le parlement n’avait été aussi ignoré que dans cette législature. Les décrets sont devenus la norme, comme c’est arrivé avec celui-ci. Ils n’ont accepté aucun des 45 amendements de mon groupe. Ne vous rendez-vous pas compte que ce décret? arrive juste comme il est sorti, qu’il n’a incorporé que cinq amendements? «

Ainsi, Pastor a critiqué le fait que le gouvernement, avec cette loi, « n’a pas été en mesure d’intégrer ce dont le système de santé a besoin de toute urgence ». Pourquoi n’ont-ils pas appuyé nos amendements? Pourquoi un non à une agence de santé publique et de qualité des soins? Pourquoi pas un plan de ressources humaines pour améliorer les conditions des professionnels? Il doit être qu’il est très droitier », a-t-il demandé rhétoriquement.

La députée socialiste Carmen Andres Añón Il a répondu que les amendements du PP sont « très loin » de la « nature » de la norme, car « ils visaient une réglementation exhaustive de toutes les situations possibles et impossibles à prévoir, et de cette manière tiendraient le Conseil interterritorial dans sa prise de décision. les décisions « . « En outre, posait un conflit de compétences clair avec les communautés autonomes. Ils étaient très éloignés de la Constitution et de l’esprit de la loi », a-t-il ajouté.