La nouvelle loi sud-coréenne va mettre Apple et Google très en colère

Apple et Google obligent depuis longtemps les développeurs mobiles à utiliser leurs systèmes d’achat in-app respectifs dans les magasins d’applications. Cela permet aux entreprises de réduire considérablement chaque vente au sein d’applications sur iOS et Android. Ce mardi, la Corée du Sud a mis fin à la restriction en adoptant une loi interdisant aux propriétaires de plateformes d’obliger les développeurs à utiliser leurs systèmes IAP. À l’avenir, Apple et Google n’auront d’autre choix que d’autoriser d’autres systèmes de paiement en Corée du Sud.

Après un court délai, l’Assemblée nationale sud-coréenne a adopté le projet de loi mardi. La loi modifie en fait la loi sur les télécommunications en vigueur en Corée du Sud.

Apple vs Epic Games est devenu plus intéressant

L’adoption de cette loi est particulièrement notable à la lumière de la bataille juridique d’Apple avec Epic Games. L’année dernière, Epic Games a tenté de contourner la baisse de 30% des revenus d’Apple en mettant en œuvre son propre système de paiement dans Fortnite sur iOS. Les joueurs qui ont acheté des V-Bucks directement auprès d’Epic ont obtenu une remise sur la monnaie virtuelle. Cela allait expressément à l’encontre des règles de l’App Store d’Apple, et Fortnite a donc été interdit.

En vertu de cette nouvelle loi, Apple ne sera pas autorisé à empêcher Epic d’avoir son propre système de paiement. Sans surprise, la société est moins que satisfaite de cette évolution. Voici la déclaration qu’Apple a partagée avec The Verge concernant la loi avant son adoption :

Le projet de loi sur les entreprises de télécommunications exposera les utilisateurs qui achètent des biens numériques à d’autres sources à un risque de fraude, sapera la protection de leur vie privée, rendra difficile la gestion de leurs achats et des fonctionnalités telles que “Demander à acheter” et le contrôle parental deviendront moins efficaces. Nous pensons que la confiance des utilisateurs dans les achats de l’App Store diminuera à la suite de cette proposition, ce qui entraînera moins d’opportunités pour les plus de 482 000 développeurs enregistrés en Corée qui ont gagné plus de 8 550 milliards de KRW à ce jour avec Apple.

Qu’est-ce que cela signifie pour Apple et Google ?

Auparavant, Apple prenait 30% de tous les revenus générés sur l’App Store. Voyant l’écriture sur le mur, Apple a présenté l’automne dernier le programme App Store Small Business. Dans le cadre de ce programme, les développeurs peuvent bénéficier d’une commission réduite de 15 % lorsqu’ils gagnent moins d’un million de dollars. Le nouveau programme est entré en vigueur le 1er janvier 2021, mais ce n’était pas tout à fait le saut que les développeurs voulaient.

Maintenant que le barrage est rompu, la question est de savoir quand, et non si, d’autres pays emboîteront le pas. Le Wall Street Journal note que les régulateurs d’autres pays citeront sans aucun doute la loi sud-coréenne lors de la rédaction de leurs propres projets de loi. Apple et Google ont des combats difficiles à venir.