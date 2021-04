La nouvelle loi sur le vote en Géorgie – Le PDG d’Apple, Tim Cook, répond – .

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est joint à d’autres pour dénoncer la nouvelle loi sur le vote en Géorgie, que beaucoup ont qualifiée de suppression des électeurs – mais l’a fait de manière plus détournée que certains autres PDG …

La Géorgie a adopté un projet de loi qui rend le vote plus difficile pour les gens et qui risque de frapper de manière disproportionnée les électeurs noirs. NPR explique:

L’une des sections les plus controversées du projet de loi exigerait que tous les comtés aient les mêmes dates et heures de vote anticipé: trois semaines de vote du lundi au vendredi, un samedi obligatoire, puis un samedi ou dimanche supplémentaire pendant le premier week-end. […]

Le représentant Calvin Smyre, un démocrate noir de Columbus et le plus ancien membre de la chambre, a déclaré que la logique de Fleming était hypocrite et discriminatoire à l’égard des électeurs noirs qui utilisent le deuxième dimanche pour des événements «d’âmes aux urnes».

«Cela enlève la possibilité d’avoir l’uniformité dans chaque comté», a-t-il déclaré. «Par exemple, si un comté choisit le premier dimanche, la situation sera extrêmement déroutante pour les résidents du comté avec le vote fermé ce samedi. Une avalanche de désinformation suivra concernant le moment où le vote aura lieu le week-end. La confusion décourage le vote, ce qui entraîne la suppression des électeurs » […]

[The bill also] restreint l’accès aux boîtes de dépôt sécurisées en limitant le nombre de boîtes et en exigeant qu’elles se trouvent à l’intérieur des sites de vote anticipé et qu’elles ne soient disponibles que pendant le vote anticipé en personne.