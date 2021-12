La Nouvelle Lune en Capricorne est un moment pour se fixer des objectifs – sur quoi les signes astrologiques devraient se concentrer

C’est le moment des objectifs de carrière (Photo : ./Metro.co.uk)

La prochaine Nouvelle Lune est le 2 janvier, dans le signe du Capricorne.

Les Nouvelles Lunes sont un moment d’activation, d’initiation, de création et d’ambition. Il est temps de se lancer dans de nouvelles aventures, objectifs, projets et activités. Vous débordez d’énergie et d’enthousiasme, investissez-le judicieusement dans quelque chose qui apportera des récompenses positives.

Le signe cardinal de la terre du Capricorne est associé à des traits et des forces tenaces, ingénieux, disciplinés, sages, ambitieux et prudents – et c’est l’énergie dont nous bénéficions actuellement.

Comment l’utiliserez-vous ? Il vaut mieux se concentrer sur des objectifs à long terme pratiques et atteignables, assurer la pérennité de votre monde, prendre des engagements et des sacrifices pour votre propre bien et nourrir vos ambitions de manière réaliste.

Le moment est venu de vous fixer des objectifs à long terme sur les choses qui comptent vraiment pour vous. Laissez le tarot vous donner un coup de pouce pour savoir par où commencer…

bélier

21 mars au 20 avril

Carte de tarot : Six d’épées

Vous aimeriez déménager ou même changer complètement de lieu, à long terme, et ce processus commence maintenant, même si ce n’est que pour rechercher, rêvasser et réfléchir à vos options.

Vous saurez quand le moment sera venu, cela pourrait être dans aussi peu que six mois, mais cela pourrait aussi être beaucoup plus un projet futur.

Commencez à engager votre cerveau dans cette idée et regardez ce qui est possible, faisable et souhaitable. C’est un objectif majeur de la vie.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Carte de tarot : Le chevalier des pièces

La richesse est importante pour vous car elle vous fait vous sentir en sécurité, en contrôle et comme si vous aviez un filet de sécurité sous vous dans ce monde turbulent. L’argent ne vous rend peut-être pas heureux, mais cela aide certainement.

Le Knight of Coins vous voit examiner la façon dont votre argent fonctionne pour vous et grandit. Vous regardez les régimes, les retraites, les investissements, l’épargne. Vous souhaitez auditer et mettre à jour votre répertoire financier, afin que votre argent fructifie plus rapidement.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Taureau, utilisez ce temps pour penser à vos finances (Photo : ./Metro.co.uk)

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Carte de tarot : L’étoile

Gémeaux, vous obtenez un laissez-passer cosmique cette Nouvelle Lune pour atteindre les étoiles. Plus vous visez haut, meilleur est le résultat, alors faites en sorte que cela compte, d’accord ?

L’étoile est la carte du rêve devenu réalité du tarot et vous exauce un vœu. Faites-en quelque chose de super positif pour vous-même à long terme, rendez-le utile, rendez-le significatif.

Pensez-y et souhaitez-le à la lumière de la Nouvelle Lune du 2 janvier. Un nouveau chapitre commence.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

Carte de tarot : Justice

Il y a des choses dans votre vie qui vous semblent injustes ou qui ne sont pas comme elles devraient être, et vous en avez assez de vous sentir mal à ce sujet.

Cette Nouvelle Lune, décidez de la réparer. Même si cela signifie se retirer complètement de la situation. Faites ce qui est juste et sentez-vous réconforté par cette tranquillité d’esprit dont vous rêvez.

La justice montre que vous êtes prêt à faire ce qu’il faut. Karma regarde et elle s’occupera du reste. Faites simplement ce que VOUS devez faire.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Carte de tarot : Le Sept de Bâtons

D’autres veulent ce sur quoi vous avez les yeux rivés, et c’est un bon signe car cela vaut évidemment la peine d’avoir.

La concurrence ne vous dérange pas, Lion, en fait, elle fait pomper votre sang plus vite et plus fort, vous donnant un avantage sur les autres.

The Seven of Wands vous invite à élaborer un plan d’attaque à long terme pour vaincre vos rivaux et remporter ce prix tant convoité. C’est pour cela que vous êtes né. Gagner est votre herbe à chat.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Préparez-vous à concourir, Leo (Photo : ./Metro.co.uk)

Vierge

24 août au 23 septembre

Carte de tarot : L’Impératrice

Votre maison et votre famille sont vos priorités, et cette Nouvelle Lune vous fait penser aux choses qui rendraient tout cela encore plus merveilleux.

Peut-être envisagez-vous d’agrandir votre famille, d’adopter un animal de compagnie, d’améliorer votre maison, de créer quelque chose de magique pour la famille, d’investir ensemble dans un mode de vie plus sain.

Quoi que ce soit, cela peut commencer ici. Laissez-vous guider par vos meilleurs espoirs pour vous-même et vos proches.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Carte de tarot : L’Ermite

Vous êtes d’humeur profondément contemplative cette Nouvelle Lune, et vous vous prenez, vous et votre future trajectoire de vie, très au sérieux.

Vous vous fixez des objectifs personnels et privés qui vous inspirent et vous mettent au défi de devenir le meilleur de vous-même. Il s’agit d’une transformation, d’une cure de jouvence, d’un audit et d’un changement de cœur et d’esprit, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Retirez-vous et prenez votre temps, obtenez la solitude et le calme dont vous avez besoin pour réfléchir et planifier. Tout est possible à partir d’ici.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Carte de tarot : Deux de pièces

Scorpion, cette Nouvelle Lune concerne le thème de l’abondance dans votre monde. Vous voulez ouvrir les choses, élargir vos horizons, apporter plus d’opportunités et une nouvelle énergie.

The Two of Coins consiste à affronter davantage et à se délecter de la réaction en chaîne de l’abondance qui se crée dans votre vie.

Vous, tout simplement, en voulez plus. Et cela commence par s’engager à amorcer ce processus et à apporter un changement.

Commencez de nouvelles choses cette Nouvelle Lune, et encore plus suivront !

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Prend en charge, Scorpion (Photo: ./Metro.co.uk)

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Carte de tarot : Roi des épées

Vous vivez généralement dans le moment présent et agissez spontanément, mais cette Nouvelle Lune voit un mode très différent en vigueur.

Le roi des épées concentre votre regard sur les cinq à 10 prochaines années de votre vie et sur les ambitions que vous nourrissez qui mettront du temps à se concrétiser, mais qui nécessitent un engagement et des actions en attendant.

Décidez de faire des plans à long terme et modifiez votre situation pour vous y tenir plus facilement. Concentrez-vous sur le long jeu.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Carte de tarot : Huit d’épées

Cette Nouvelle Lune, vous allez remplacer une vieille et mauvaise habitude par une nouvelle, positive et nouvelle.

Le Huit d’épée montre qu’il s’agit tout aussi probablement d’un changement mental que d’un changement matériel ou physique. Peut-être vous distraire de ce juge intérieur critique, ou de ces pensées catastrophiques répétitives ?

Mettez en place un nouveau système pour garder le moral et votre esprit détendu et en paix. Arrêtez de vous torturer. Tout cela est sous votre contrôle, décidez de le faire fonctionner.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Carte de tarot : Dix de baguettes

Vous voulez apporter plus d’équilibre dans votre style de vie, en termes de travail contre jeu, d’activité contre repos. Vous avez récemment brûlé la bougie très intensément et vous vous sentez un peu épuisé.

The Ten of Wands vous invite à rationaliser votre calendrier, à prévoir du temps pour vous reposer et à investir dans des habitudes rajeunissantes et saines.

Ce n’est pas non plus une merveille d’une semaine, c’est un changement vers un mode de vie plus sain et plus heureux dans l’ensemble.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Carte de tarot : Chevalier de Coupes

Vous réfléchissez à la façon dont vous pouvez activer de nouvelles habitudes, engagements, rituels et routines pour renforcer et construire vos liens les plus proches. Que ce soit en amour, en amitié ou en famille.

Vous êtes une personne populaire, toujours en demande, et il peut parfois être difficile de contourner tout le monde.

Regardez cela de plus près et développez de nouvelles routines pour que cela fonctionne pour vous, ainsi que pour eux. Organisez votre temps et votre énergie autour de vos relations clés.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Kerry King, la reine du tarot, utilise la sagesse du tarot et du signe astrologique pour créer des prévisions et des idées inspirantes, avec plus de 25 ans d’expérience dans la divination et de nombreux clients satisfaits partout dans le monde. Vous pouvez réserver une lecture personnelle et écrite, qui se présente sous la forme d’une brochure magnifiquement illustrée, via Etsy ou rejoindre son nouveau club de tarot et obtenir des prévisions hebdomadaires et plus encore pour 5 £ par mois.

