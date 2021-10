La nouvelle maison de Cardi B en République dominicaine à 1,5 million de dollars de Offset est géniale

Cardi B‘l’anniversaire de Cadeau de la part de Décalage montre vraiment à quel point 1,5 million de dollars vont beaucoup plus loin dans les Caraïbes qu’à Hollywood … regardez ce bloc-notes !!!

Comme nous vous l’avons dit… Le mari de Cardi lui a dévoilé son cadeau à l’occasion de son 29e anniversaire plus tôt cette semaine – un joli morceau de l’immobilier en République dominicaine – mais maintenant nous avons un premier aperçu de l’intérieur, et il a superbes vues sur l’océan.

La luxueuse villa nouvellement construite dispose de 7 lits, 7 salles de bain et 8 000 pieds carrés d’espace de vie … assis sur un terrain à flanc de colline de 4 acres juste à côté de la plage.

Comme vous pouvez le voir … le manoir de 4 étages comprend non pas une, mais 2 entrées principales, une cuisine italienne, une cave à vin, une piscine sur le toit et un studio séparé avec cuisine et salon.

La propriété est également à l’intérieur d’une communauté privée surveillée et fermée qui dispose de 3 courts de tennis, d’un accès privé à la plage, de 2 autres piscines et, bien sûr, d’un héliport !!! Je dois battre ce trafic touristique.

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Cardi avait précédemment déclaré qu’elle souhaitait un investissement immobilier dans les Caraïbes, et clairement … Offset j’y suis arrivé.